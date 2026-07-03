Au beau milieu de tout le chaos qui règne chez Xbox en ce moment, une grande nouvelle pourrait bien se préparer pour les fans de Fallout, mais attention tout de même.

L’actualité a vraiment de quoi faire tourner la tête depuis quelques temps. Alors que PlayStation se retrouve au cœur de l’une des plus grosses polémiques de son histoire depuis l’annonce de son intention d’arrêter le format physique début 2028, Xbox, de son côté, fait l’objet d’innombrables rumeurs concernant le « bain de sang » qui arriverait dans ses rangs. La dernière en date : Obsidian Entertainment serait, lui aussi, menacé de fermeture. Mais non seulement cela ne serait finalement pas le cas, mais en plus une surprise attendrait les fans de Fallout.

Obsidian aurait commencé à travailler sur un nouveau Fallout…

C’est en tout cas ce qu’a révélé Jordan Middler, journaliste chez Video Games Chronicles, dans un post publié sur Bluesky au cours de la journée d’hier. En réaction à la rumeur selon laquelle les créateurs d’Avowed et The Outer Worlds seraient menacés de fermeture par Xbox, celui-ci a répondu que cela « lui semblait le moins logique, surtout dans un contexte de réorientation vers les gros jeux ». C’est alors qu’il a lâché une bombe inattendue, à savoir qu’il aurait été informé « à plusieurs reprises qu’ils auraient commencé à travailler sur un projet Fallout ».

Forcément, cela serait alors une grande nouvelle pour les fans de Bethesda, qui rêvent depuis de très longues années maintenant qu’Obsidian revienne sur la licence après un Fallout New Vegas salué par la critique. Bien sûr, Middler ne semble toutefois pas encore en mesure de nous en dire davantage sur la nature du projet en question, se contentant à la place de déclarer qu’il s’agit « évidemment d’un véritable rêve pour les fans ». Mais une chose est sûre : si cela doit se confirmer, beaucoup rêveraient d’une suite à Fallout New Vegas.

…ou pourrait plutôt très bientôt le faire, éventuellement

Notons que dans la foulée, le très bien informé Jason Schreier a également réagi à la nouvelle en annonçant qu’il pouvait « confirmer qu’Obsidian n’est PAS en négociations pour éviter la fermeture ». « De nombreux détails restent encore à éclaircir concernant ces licenciements (on y verra plus clair lundi), mais Xbox conserve Obsidian, selon des sources proches de la situation » a déclaré le journaliste sur Bluesky. En revanche, et cela surprend davantage, il en profite alors également pour démentir la rumeur selon laquelle le studio travaillerait sur un projet Fallout.

« Pour ce que ça vaut, ce n’est pas vrai, même si je suppose que cela pourrait vite le devenir compte tenu de la nouvelle orientation que Sharma aurait prise », a-t-il indiqué sur ResetEra. Schreier fait alors ici référence à la rumeur selon laquelle la nouvelle boss de Xbox souhaiterait augmenter le rythme de production de certaines de leurs plus grandes franchises, Fallout et The Elder Scrolls compris, ce qui pourrait notamment aider si Obsidian développait enfin une suite à Fallout New Vegas comme les fans le réclament depuis si longtemps.

On prend du recul, et on attend

Bref, autant dire qu’en cette période extrêmement troublée pour Xbox, on entend tout et son contraire, et que le mieux à faire reste d’attendre une confirmation officielle de la part des principaux concernés. Qu’il s’agisse de la firme de Redmond, qui devrait prendre la parole dès la semaine prochaine au sujet de sa malheureuse situation, ou d’Obsidian en personne. En attendant, comme d’habitude, on garde les pincettes de rigueur, et on évite de trop s’emballer au sujet d’une suite à Fallout New Vegas… Même si l’idée nous fait forcément déjà rêver.

Sources : Jordan Middler, Jason Schreier