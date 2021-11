C'est via un copieux document d'une cinquantaine de pages que Nintendo présente aujourd'hui ses résultats consolidés pour le second trimestre de l'année fiscale en cours : faute de pouvoir animer en direct et en public la présentation, Shuntaro Furukawa détaille donc par écrit les réussites de l'entreprise. À commencer par le nombre d'abonnés du service Nintendo Switch Online.

Les chiffres arrêtés en septembre 2021 dénombrent 32 millions de comptes payants. Soit une progression de 113% depuis les 15 millions enregistrés en janvier 2020. Si le PDG ne se soucie officiellement pas que des chiffres, bien des observateurs guetteront évidemment leur évolution suite à l'arrivée du Pack Additionnel et de ses nouvelles ludothèques. Seul bémol à apporter : les 32 millions en question incluent également les abonnements familiaux, et ne s'entendent donc pas comme 32 millions de clients payants, puisque cette formule permet d'utiliser jusqu'à huit comptes différents avec un seul paiement.

R&D de rue

Avec ces dizaines de millions d'abonnés et de possesseurs de consoles, Nintendo consolide un peu plus son trésor de guerre. Que faire de tous ses yens ? Furukawa a évidemment réponse à tout :

Les ventes de la Switch ont dépassé nos attentes, et généré beaucoup de liquidités. : ce succès nous offre l'opportunité de réviser la façon dont nous dépensons notre argent. Au vu des changements qui s'opèrent dans notre industrie, nous allons investir sur le moyen et long terme. En plus de nos efforts dans la recherche et le développement, nous dépenserons principalement notre argent dans deux domaines : la création d'outils logiciels, et le renforcement de notre relation avec nos consommateurs.

Et comprendre qui pourra. Mais avec quelque 250 millions de comptes Nintendo désormais recensés par l'entreprise kyotoïte, il y a forcément un coup à jouer. Furukawa en profite d'ailleurs pour rappeler sa stratégie déjà évoquée et mise en œuvre : toucher un public toujours plus large grâce aux infinies déclinaisons et autres produits dérivés, qui permettent de ferrer les non-joueurs, tout comme le parc d'attraction d'Osaka ou le futur long-métrage animé.

La méthode semble porter ses fruits, puisque le document se félicite de la pénétration de la Switch à l'intérieur d'un même foyer : si une seule console suffisait à la maisonnée lors de son lancement, la multiplication des modèles aurait poussé les familles à multiplier les achats, histoire que chacun puisse librement en profiter.

En un : Gizeh

Le ratio de joueurs actifs vient également tordre le cou à une idée bien reçue qui voudrait que la Switch prenne la poussière entre deux sorties, puisque Nintendo comptabilise 79 millions de joueurs actifs (soit au moins une utilisation par an), soit près de 85% des 92,87 exemplaires vendus.

Pour la première fois, l'entreprise a également levé le voile sur la pyramide des âges des utilisateurs de la Switch, via un graphique qui témoigne d'une incroyable percée autour de 22 ans. Le bel âge selon Nintendo ?

Fidèle à sa stratégie de long-terme amorcée à la sortie de la DS, Nintendo se félicite de vendre ses jeux sur la durée (il suffit de constater le succès toujours aussi insolent d'un certain Mario Kart 8 Deluxe), mais promet évidemment toujours plus de sorties, en citant quelques uns des titres les plus attendus de l'année 2022, parmi lesquels on trouve évidemment "la suite de Breath of the Wild". Et Metroid Prime 4 ? Ah mais pas du tout !

Terminons sur une notre décidément positive, puisque l'entreprise se félicite d'anticiper une sixième année de croissance continue grâce à la Switch, une performance encore rare dans l'industrie, mais surtout du côté de Kyoto...