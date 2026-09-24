Souvenez-vous, c’était lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026. En guise d’ouverture pour la conférence, HoYoverse créait la surprise avec l’annonce d’un tout nouveau jeu, Nodusfall, dont la présentation ressemblait à s’y méprendre à celle d’un Elden Ring 2. Mais il n’en est rien, et au-delà de ses évidentes similitudes avec le titre phare de FromSoftware, la nouvelle franchise des créateurs de Genshin Impact et Zenless Zone Zero n’aura en réalité rien à voir avec un Souls. Car le studio l’a assuré : la difficulté est loin d’être une priorité pour lui.

Nodusfall ne sera pas un Souls-like, assure HoYoverse

C’est en effet par le biais d’une FAQ publiée sur le compte X de Nodusfall qu’HoYoverse a répondu à certaines des questions qui lui ont été le plus posées par le public depuis son annonce. Après avoir rappelé qu’il s’agira « d’un jeu d’action sur le thème de la mythologie » avec une expérience « centrée sur le multijoueur coopératif », les créateurs du jeu ont ainsi tenu à insister que le fait que Nodusfall sera « bien plus que de simples ‘combats de boss’ ». « Les joueurs vont également plonger dans un univers mythologique pour vivre l’histoire », assurent-ils.

C’est pourquoi le jeu a été pensé de sorte à rester aussi accessible que possible, pour que chaque joueur puisse profiter de l’expérience à sa façon. « Nous ne voulons pas que la difficulté soit un obstacle », affirme HoYoverse. « Le jeu est conçu pour être accessible même aux joueurs novices dans ce type de gameplay orienté action, tout en conservant un niveau d’exigence élevé en matière de commandes, de coordination et de configurations de personnages ». En d’autres termes : les joueurs en recherche de défi avec Nodusfall pourront également en avoir s'ils le souhaitent.

Voilà qui devrait donc rassurer tous ceux qui craignaient que le nouveau titre d’HoYoverse ne prenne la forme d’un énième Souls-like, dont l’univers est souvent attirant mais dont la difficulté peut faire office de véritable frein pour une partie du public. Même si, avec Elden Ring, FromSoftware a incontestablement su nous prouver qu’il était tout à fait possible de faire une expérience plus accessible pour le grand public, sans pour autant renier l’exigence de son gameplay. Les 30 millions d’exemplaires vendus sont là pour en témoigner.

Notre preview du jeu déjà disponible

Mais HoYoverse parviendra-t-il à attirer autant de joueurs qu’Elden Ring avec Nodusfall ? Pour l’heure, c’est évidemment la grande inconnue. Et cela risque de le rester encore un bon moment puisque malgré son annonce très remarquée à la Gamescom, le nouveau free-to-play des créateurs de Genshin Impact ne dispose d’aucune fenêtre de sortie, pas plus que de plateformes annoncées en dehors du PC. En attendant, on vous invite toutefois à jeter un œil à notre preview du jeu, que nous avons pu tester en avant-première lors du salon allemand.

Source : HoYoverse