Pour inaugurer la soirée d'ouverture de la Gamescom 2026, le studio derrière Genshin Impact a annoncé un mélange surprise entre Elden Ring et Monster Hunter.

Après de nombreux jeux à succès à la direction artistique très typée animée, Hoyoverse a annoncé pour lancer en grandes pompes l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 son nouveau jeu surprise : Nodus Fall, qui se présente donc comme un curieux mélange entre Elden Ring et Monster Hunter, avec une ambiance et un univers autrement plus mature que les précédentes productions du studio.

Nodus Fall marie Elden Ring et Monster Hunter dans un trailer spectaculaire à la Gamescom 2026

Histoire de marquer le début de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2026, l'Opening Night Live, en beauté HoyoVerse, le studio à l'origine de Genshin Impact, a donc dévoilé son nouveau projet : Nodus Fall. Ce titre se distingue radicalement de toutes les précédentes productions du studio chinois avec une direction artistique nettement plus mature, et surtout un univers et un gameplay proposant à s'y méprendre un intrigant mélange entre Elden Ring et Monster Hunter. Il peut pour cela compter sur l'Unreal Engine 5 pour donner vie à son nouveau titre.

Visuellement séduisant et doté d'une atmosphère sombre à souhait, Nodus Fall invite ainsi les joueurs à incarner un « Tisserand » (Weaver) doté de pouvoirs magiques pour vaincre une mystérieuse horde d'ennemis ancestraux menaçant l'existence même du monde. Le jeu les encourage à faire équipe avec d'autres Tisserands pour accomplir cette mission, dans un style rappelant Monster Hunter.

Pour l'instant, il faudra toutefois se contenter de la bande-annonce ci-dessous, Nodus Fall ne disposant pour l'instant pas de fenêtre de sortie.

Source : YouTube