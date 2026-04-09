Mais jusqu'où va aller No Man's Sky ? Ce qui avait commencé comme une histoire catastrophique sur fond de publicité mensongère et même d'arnaque pour beaucoup, s'est transformé en odyssée rédemptrice. Ça fera 10 ans cette année que No Man's Sky se met à jour et il franchit un nouveau cap avec sa nouvelle mise à jour qui ajoute un jeu dans le jeu, sa propre version de Pokemon.

No Man's Sky devient un vrai pokemon-like avec sa mise à jour Xeno Arena

Oui, oui, vous lisez bien, il est désormais possible de chasser, capturer et bichonner des créatures à travers l'univers. No Man's Sky est passé en version 6.3 avec sa grosse mise à jour gratuite Xeno Arena . Cette dernière est dispo sur tous les supports. Comme à ses habitudes, le jeu n'a pas fait ça avec le dos de la cuillère. Cette fois, c'est une fonctionnalité colossale qui est ajoutée, un véritable jeu dans le jeu similaire à Pokémon.

Il sera maintenant possible de se faire une équipe de créatures pour combattre dans des arènes simulées, lors d'affrontements tout ce qu'il y a de plus stratégiques au tour par tour. Des centaines de monstres, pour au moins autant de compétences sont à découvrir dans cette nouvelle mise à jour de No Man's Sky, avec un vrai système de forces et faiblesses. Il y aura même la possibilité de les avoir près de nous en guise de compagnons de route et même en tant que monture pour les plus gros.

Une ligue spéciale fera son entrée avec la possibilité de gravir les échelons pour gagner des récompenses notamment. En plus de combattre et collectionner ces petits monstres, vous pourrez les élever, les modifier génétiquement. Il sera même possible de faire en sorte de les reproduire pour créer des lignées de créatures surpuissantes. No Man's Sky franchit clairement un nouveau cap avec cette nouvelle mise à jour et s'impose une fois de plus comme un voyage stellaire extrêmement généreux. La dernière mise à jour fait en tout cas un carton auprès des fans. Certains y voient même un vrai jeu Pokemon en témoigne les réactions sur les réseaux sociaux.