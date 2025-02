No Man's Sky ne cesse de s’améliorer avec le temps, et un tout nouveau patch vient corriger bon nombre de problèmes encore présents après la dernière mise à jour.

Hello Games continue d’améliorer No Man’s Sky avec une nouvelle mise à jour, la 5.55, disponible dès maintenant. Ce patch vient corriger plusieurs bugs apparus après la sortie de Worlds Part II. Au programme : des ajustements sur les collisions, le rendu de l’eau et la stabilité générale du jeu.

Des corrections pour No Man's Sky

Le mois dernier, No Man’s Sky a reçu l’extension Worlds Part II, apportant de nouveaux effets de lumière, des biomes inédits et une amélioration des environnements aquatiques. Mais tout n’était pas parfait. Certains joueurs ont signalé des problèmes techniques, notamment sur PS5, où certaines bases sous-marines devenaient invisibles. D’autres bugs, comme des vaisseaux marchands s’écrasant après le décollage ou des anomalies de collision, venaient perturber l’expérience. Hello Games n’a pas tardé à réagir avec ce patch 5.55 qui vient résoudre ces soucis tout en améliorant la fluidité du jeu.

Exploration et déplacements améliorés

Les destinations favorites des téléporteurs ne s’effacent plus après un voyage.

Le téléporteur affiche désormais en priorité l’objectif de mission le plus proche.

Problèmes de collision et d’environnement résolus dans No Man's Sky

La plateforme du Nautilon est maintenant stable dans l’eau.

est maintenant stable dans l’eau. Fin des bugs où certains vaisseaux marchands s’écrasaient après le décollage.

Correction de plusieurs problèmes de collision avec les Exocrafts et les biodômes .

et les . Meilleure fluidité des déplacements dans certaines zones comme l’Anomalie Spatiale et les bases.

Améliorations graphiques et visuelles

L’eau apparaît désormais plus claire lorsqu’elle est vue depuis l’espace dans No Man's Sky

Effets du jetpack sous l’eau retravaillés pour plus de réalisme.

Les stations spatiales abandonnées et pirates ne sont plus trop lumineuses.

Correction d’un bug où certaines créatures marines utilisaient des animations erronées.

Sur PS5, les bases sous-marines n’apparaissent plus invisibles.

Performance et stabilité optimisées

Correction d’un crash lié à la gestion de la mémoire.

Amélioration du comportement du vaisseau en approche des Cargo-Freighters .

. Suppression des problèmes d’affichage en multijoueur et dans l’interface utilisateur.

Un jeu qui ne cesse de s’améliorer

Depuis son lancement en 2016, No Man’s Sky a parcouru un long chemin. Autrefois critiqué pour son manque de contenu, le jeu est aujourd’hui une référence en matière d’exploration spatiale. Avec Worlds Part II et ce correctif 5.55, Hello Games prouve encore une fois son engagement envers la communauté.

