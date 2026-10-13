Dix ans après sa sortie, No Man’s Sky n’a pas encore dit son dernier mot et se prépare à partir à la conquête d’une nouvelle galaxie de joueurs sur une nouvelle plateforme.

Lorsque No Man’s Sky a vu le jour en août 2016 sur PS4 et PC, personne n’aurait décemment pu miser sur le succès à long terme de ce titre. Il faut dire qu’à son lancement, ce dernier était loin de tenir toutes les promesses émises par Hello Games. Et pourtant, nous voilà désormais dix ans plus tard, toujours à écrire sur No Man’s Sky qui, contre toute attente, aura finalement réalisé l’une des plus belles rédemptions de l’histoire de ce médium. Une rédemption qui, très prochainement, lui permettra d’ailleurs d’aller à la rencontre d’un nouveau public sur iOS.

No Man’s Sky prépare son arrivée sur iOS

Car le jeu d’Hello Games en aura fait, du chemin, depuis sa sortie initiale. Arrivé sur Xbox One en juillet 2018, il a ensuite eu droit à une version PS5 et Xbox Series en novembre 2020, avant de s’exporter sur Nintendo Switch en octobre 2022, macOS en juin 2023, et finalement Nintendo Switch 2 en juin 2025. C’est donc en toute logique que la prochaine étape pour No Man’s Sky est de faire son arrivée sur mobile, et plus précisément sur iOS, où il débarquera sur l’App Store à compter du 28 octobre 2026. Soit dans deux petites semaines.

Que proposera la version iOS de No Man’s Sky ?

Et pour l’occasion, Hello Games ne compte pas faire les choses à moitié. À l’instar des versions consoles, la version iOS de No Man’s Sky embarquera l’intégralité des mises à jour majeures sorties à ce jour, dont COSMOS qui est arrivée le mois dernier, accompagnées d’une multitude de nouveautés spécifiques à la version mobile. Parmi elles notamment :

Un gameplay repensé autour de l’écran tactile, y compris sur iPad

La prise en charge des manettes

La prise en charge du combo clavier / souris

Notons qu’une version d’essai gratuite sera également proposée pour l’occasion, en sachant qu’il faudra disposer d’un iPhone 11 ou de tout modèle supérieure pour pouvoir faire tourner le jeu. Et le plus impressionnant ? No Man’s Sky ne pèsera que 4 Go de données, avec la promesse d’offrir des visuels à la hauteur des versions consoles. Le tout pour un prix de 22.99€.

La mise à jour 7.0, COSMOS, maintenant disponible

Voilà qui devrait faire plaisir aux amateurs d’aventures spatiales nomades, donc. Profitons-en pour rappeler que la dernière mise à jour majeure du jeu, COSMOS, est disponible depuis le 9 septembre 2026 et a introduit une série de nouveautés supplémentaires dans le titre. On parle notamment d’une nouvelle carte stellaire, de la possibilité d’acheter sa propre station spatiale, d’atteindre les étoiles, et plus encore. De quoi conforter la position de No Man's Sky comme « l’un des plus grands titres du jeu vidéo moderne » aux yeux de certains joueurs.

Source : Hello Games