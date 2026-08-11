Jeu de toutes les démesures, No Man's Sky est sorti le 9 août 201% et est devenu un véritable incontournable dans son genre au fil des années. Pour ainsi dire, il est même inégalé. Quiconque aime l'exploration et la science-fiction, peut se plonger dans ce qui est sans doute le plus grand bac-à-sable de l'univers. Si bien que même 10 ans après sa sortie, les joueurs n'ont découvert que moins de 1 % de toutes ses planètes. Et ce, même s'ils sont des millions.

Moins de 1% de No Man's Sky a été exploré

À sa sortie, c'est la douche froide. No Man's Sky est considéré comme une arnaque, bien loin de tout ce qu'il promettait. Publicité mensongère, downgrade colossal, c'est une catastrophe. Pourtant, le jeu ne va pas lâcher l'affaire et n'aura de cesse de se mettre à jour pour finalement devenir un véritable incontournable. Plus de 40 mises à jour majeures, du contenu à gogo qui surpasse désormais tout ce qui avait été annoncé à l'origine, No Man's Sky est l'un des jeux les plus appréciés de ces dernières années. Et vous n'avez encore rien vu puisque son créateur Sean Murray affirme que moins de 1 % de l'univers du jeu a été exploré. Avec ses quelque 18 quintillions de planètes, ce n'est pas vraiment surprenant.

Une nouvelle grosse mise à jour à venir

No Man's Sky fête ses dix ans d'existence cette année, l'occasion pour son créateur de dresser le bilan en remerciant les millions d'explorateurs qui lui ont donné une chance. Et ce n'est pas encore fini. Dans son intervention, Murray parle déjà de l'avenir et des futures mises à jour. « Notre petite équipe a le sentiment qu'il nous reste encore beaucoup à explorer concernant le potentiel du jeu. […] nous préparons de grandes choses pour l'avenir de No Man's Sky, avec un avant-goût de notre prochaine mise à jour intitulée "COSMOS". » En parrallèle, le studio travaille également sur son prochain jeu, Light of Fire.

Il ne nous en dira malheureusement pas plus sur cette dernière pour le moment, et se contente de nous dire que plus d'informations seront à venir prochainement. Il arrive parfois que le jeu profite de grands rendez-vous pour se dévoiler, peut-être que la Gamescom sera l'occasion de passer une tête, sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, No Man's Sky n'a pas fini de nous faire rêver et si vous n'avez pas encore profité du voyage, on ne peut que vous le conseiller. Le jeu est disponible sur tous les supports, notamment la PS5, Xbox Series et la Nintendo Switch 2 en plus du PC évidemment.