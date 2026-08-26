Après une première annonce aux Game Awards 2025, No Law a refait parler de lui en présentant plus en détail son gameplay pour faire baver les fans en manque de Cyberpunk 2077.

Comme promis, Neon Giant (The Ascent) a profité de la Gamescom 2026 pour présenter son prochain jeu, intitulé No Law. Si celui-ci reprend une esthétique cyberpunk que le studio suédois affectionne particulièrement, il va cette fois nous proposer une perspective à la première personne avec un gameplay qui n'a visiblement pas à rougir d'un certain Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED, avec en prime une liberté d'approche qui rappelle la légendaire série Deus Ex.

Du nouveau gameplay pour le mariage entre Cyberpunk 2077 et Deus Ex qu'est No Law

Depuis Cyberpunk 2077, les jeux dans cet univers dystopique en vue à la première personne ne sont finalement pas légion, du moins en attendant sa suite directe qui ne sortira malheureusement pas avant de très longues années. C'est alors que Neon Giant entre en scène pour tâcher de combler ce manque avec No Law, un FPS immersif qui nous place dans la peau d'Harker, un ancien militaire devenu jardinier et dont le passé trouble le rattrape au cœur de la ville futuriste de Port Desire.

No Law nous propose ainsi de nouveau de parcourir un monde ouvert typé cyberpunk en vue à la première personne, mais avec cette fois une direction artistique qui se veut plus colorée et un ton certes mature, mais plus léger et humoristique que celui de CD Projekt RED. Au niveau du gameplay, le titre de Neon Giant se rapproche en revanche davantage d'un Deus Ex, avec un personnage disposant de tonnes d'outils pour aborder une situation d'une myriade de façons différentes.

Il sera en effet possible dans No Law de se la jouer furtif et non létal, ou au contraire très bourrin, avec une tonne de capacités et de gadgets qui se démarquent clairement de ce que proposait Cyberpunk 2077 dans le domaine. On a également pu voir quelques techniques de combat et de déplacements qui évoquent fortement la jouissive série Dying Light de Techland en la matière. De même, nos actions auront une influence directe sur le monde qui nous entoure, au point même de forger la réputation d'Harker auprès de la population de Port Desire.

Un titre prometteur à surveiller pour une sortie courant 2027

En plus de présenter plus en détail son gameplay, No Law nous a également présenté une fenêtre de sortie, quoiqu'hélas très vague pour l'instant. Rendez-vous en effet courant 2027 pour accompagner Harker dans sa sortie de retraite anticipée dans la ville de Port Desire, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : No Law sur YouTube