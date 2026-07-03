Après une longue période de silence de la part du studio, le jeu cyberpunk Nivalis revient avec un nouveau trailer, un changement de nom et une nouvelle date de sortie.

Tout comme Cyberpunk 2077 se sera longuement fait attendre auprès des joueurs, tout comme Cyberpunk 2 semble lui aussi voué à se faire attendre un bon moment, Nivalis aura été de ces jeux que les joueurs ont désiré pendant de longues années. Annoncé il y a quatre ans par ION LANDS, créateurs du sympathique Cloudpunk, ce futur titre à l’ambiance cyberpunk n’aura cessé de repousser sa date de sortie. Mais cette fois-ci semble être la bonne pour le studio, qui nous revient avec un nouveau trailer, une date de sortie… mais également un nouveau nom.

Car oui, celui qui était jusqu’à présent connu sous le nom de Nivalis s’intitule désormais Nivalis Nights, et se prépare pour une sortie fixée au 29 septembre 2026 en exclusivité sur Steam. « Nous savons que nous nous sommes faits discrets ces derniers temps, et nous vous remercions pour votre patience », déclare ION LANDS dans un message publié sur la plateforme de Valve. « Depuis octobre dernier, nous réglions en coulisses un problème juridique avec un tiers. C’est pour cette raison que nous avons dû suspendre notre marketing et nos communiqués ».

Mais la situation étant désormais réglée, l’actualité autour de Nivalis Nights va donc pouvoir reprendre de plus belle ; ce qui commence dès aujourd’hui avec la diffusion d’un trailer inédit. L’occasion pour les joueurs d’y découvrir de nouvelles images de l’ambiance délicieusement cyberpunk de Nivalis, une métropole « où les rêves baignés de néons prennent vie ». « Dans un quartier au bord de l'implosion, étouffé par la répression de CorpSec et terrorisé par un mystérieux tueur en série, votre ambition sera votre meilleure alliée », nous dit-on sur Steam.

Décrit par ION LANDS comme une simulation de vie, Nivalis Nights invitera notamment les joueurs à développer leurs activités (restaurants, boîtes de nuit) tout en tissant des liens avec les habitants de la ville ; en plus de leur permettre d'aménager leur logement, de participer à des tournois d’échecs cyberpunk, et plus encore. Notons que le jeu débarquera aussi sur l’Epic Games Store à l’avenir, à une date qui reste pour l’heure à définir. En attendant, cela fait donc néanmoins une sortie de plus qui vient s’ajouter à un mois de septembre déjà extrêmement chargé.

Source : ION LANDS