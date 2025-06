Team Ninja annonce Nioh 3 à la surprise générale et les première images partagées lors du State of Play donnent vraiment envie.

Véritable surprise inattendue, l’une des meilleures licences souls-like est de retour avec un nouvel opus que personne n’avait vu venir. Ou presque personne, puisque quelques petits malins avaient visiblement l’information. Oui, Team Ninja revient avec un Nioh 3 qui promet déjà de frapper là où ça fait mal, après un Rise of the Ronin qui a pas mal divisé et un Wo Long Fallen Dynasty plutôt sympa.

Surprise ! Nioh 3 est annoncé, et ça a l'air fou

Véritable succès critique et visiblement commercial puisque c’est désormais une franchise, Nioh a réussi à se faire une place parmi la grande famille des souls-like. C’est désormais l’une des figures les plus importantes du genre et cette annonce devrait très clairement faire plaisir aux fans. À l'occasion du State of Play de ce soir, Nioh 3 s’est montré pour la toute première fois avec du gameplay et des paysages à couper le souffle.

Nioh 3 s’annonce d’ores et déjà plus ouvert que ses prédécesseurs et l’action restera au cœur du gameplay. On pourra même changer de personnages pour encore plus de dynamisme. C’était l’une des forces des précédents jeux, et ce Nioh 3 ne semble pas dérogé à la règle en proposant un gameplay toujours aussi nerveux et très certainement pas mal de combo et d’équipement à trouver ça et là pour éliminer tous les démons qui traînent sur notre chemin.

De toute façon, mieux que des mots et qu’une vidéo de présentation, vous pouvez tester vous-même le jeu dès maintenant ! C’est là la seconde surprise de cette annonce, une démo de Nioh 3 est disponible dès maintenant sur PS5. Pour le jeu complet, il faudra toutefois attendre début 2026. Malheureusement, pas de date précise à se mettre sous la dent pour le moment.