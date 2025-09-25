Nioh 3 est passé au State of Play pour faire une annonce très attendue par les fans : on parle bien entendu de sa date de sortie !

Les amoureux de souls-like vont être aux anges, Nioh 3 arrive à grands pas et a profité du State of Play de PlayStation pour nous faire l’annonce que tout le monde attendait. Enfin presque, puisque tout avait déjà leaké, mais faites comme si vous étiez surpris, ça reste une excellente nouvelle.

Oui, un revendeur en ligne avait vendu la mèche en avance, mais c’est désormais réellement officiel : Nioh 3 a enfin une date de sortie et celle-ci est calée au 6 février 2026 sur PS5 mais aussi sur PC. Le jeu reprendra le même univers déjà découvert dans les précédents jeux, à savoir un Japon féodal fantasmé où se mêlent différents mythes du folklore et un zeste de personnages historiques. Dans ce Nioh 3, il ne sera plus question d’incarner un héros solitaire ni un guerrier mi-homme mi-démon, mais bien deux héros au gameplay quelque peu différent. On pourra d’ailleurs à tout moment passer de l’un à l’autre au combat. Des combats qui promettent d’être toujours aussi difficiles d’ailleurs.

Nioh 3 ne compte pas perdre sa fibre souls-like et proposera un challenge relevé, des pièces d’équipement pour s’améliorer mais également plusieurs esprits qui pourront venir nous prêter main-forte avec différents bonus. Les fans devraient donc être en terrain conquis, même si de nombreuses nouveautés sont bien entendu attendues. On en aura de toute façon bientôt le cœur net puisqu’il ne reste finalement plus que quelques mois à tenir avant la sortie finale.