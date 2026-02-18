Si la saga originale Nintendogs vous manque, on a une bonne nouvelle pour vous : ce jeu risque de vous plaire, et vous pouvez y jouer dès maintenant sans rien dépenser.

Chaque jour qui passe est un nouveau jour à pleurer la disparition de la saga Nintendogs. C'est tout, c'est comme ça. Il faut apprendre à vivre avec. Si la série popularisée au début des années 2000 sur Nintendo DS vous manque, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. On a cependant une très bonne nouvelle à vous annoncer si vous avez besoin d'assouvir vos besoins en gratouillages de chiens. Un nouveau jeu a été annoncé et risque fort de plaire aux fans de Nintendogs. Et surprise : il sort très bientôt.

Dans Puppy Park, vous gérez un hôtel pour chiots

Tout fraichement annoncé par le studio TM39, Puppy Park est un nouveau jeu de gestion cosy pour amateurs de compagnons à trois pattes. Le studio avait déjà sorti Dino Park il y a deux ans, un autre jeu où il est question de manager un parc à dinosaures mignons. Leur prochain titre laisse cependant tomber les écailles et les T-Rex, puisqu'il est question d'y jouer le gérant d'un hôtel pour chiots.

Dans la veine des épisodes originaux de Nintendogs, le jeu propose de s'occuper d'un groupe de chiens qui élisent domicile dans ce drôle d'hôtel. De nouveaux résidents arrivent chaque jour, chacun avec une personnalité et des besoins uniques. Il faut alors les accueillir chaleureusement en passant du temps avec eux : nourriture, toilettage, friandises et évidemment, promenades en plein air.

La bande-annonce en anglais de Puppy Park

Puppy Park veut clairement faire du gringue aux fans de Nintendogs, avec des mini-jeux inspirés de la série. Chaque interaction avec les chiots demandera de manipuler la douche, les bonbons ou les accessoires directement à l'écran, comme à l'époque. Les développeurs expliquent également que bien s'occuper de ses chiots permettra d'augmenter sa réputation. On pourra ainsi débloquer de nouveaux accessoires et des fonctionnalités inédites.

Il semble être le jeu idéal si vous avez envie de vous occuper quotidiennement d'un groupe de chiots pendant 20 à 30 minutes, sur de petites sessions. Puppy Park est résolument un jeu cosy, avec des dessins rondelets et un style artistique tout doux. Le plus beau, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour poser la main dessus. Le jeu est prévu pour le 9 mars prochain sur Steam, soit dans près de trois semaines. Si vous voulez déjà y jouer, une démo gratuite est disponible sur Steam.

Source : GameRant