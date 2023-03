Après avoir annoncé en février 2022 que les magasins Eshop des consoles 3DS et Wii U fermeraient, Nintendo a laissé un peu de temps à sa communauté pour se retourner. L'objectif était non seulement de se préparer psychologiquement à la chose mais aussi et surtout de pouvoir effectuer des achats de jeux ou de logiciels pour vos vieilles consoles. Malgré tout, le temps passe vite et aujourd'hui, c'est le grand jour.

Une page se tourne pour Nintendo

Si Nintendo a déjà progressivement fermé des composantes de son magasin en ligne Wii U et 3DS au cours des derniers mois, le constructeur nippon est en train de marquer son ultime étape. Très bientôt, les achats ne seront plus disponibles. Pour vous aider à vous y retrouver, voici les heures de fermeture à prévoir :

Mardi 28 mars à 3h du matin heure française

Il ne vous reste donc que quelques heures pour faire vos emplettes et les deux magasins cesseront officiellement d'accepter les achats après cette date. Nintendo souhaite tout de même préciser que tous les joueurs qui ont encore de l'argent sur leur Wii U ou 3DS (via le système de solde) après la fermeture des eShops, auront jusqu'en mars 2024 pour fusionner avec leur compte Nintendo et ainsi réaliser un transfert de fond.

Aussi, il sera toujours possible de télécharger vos jeux. Il était difficile de faire autrement tout en respectant les différentes lois du monde, surtout en Europe ou aux USA où les états (à raison) sont très tatillons sur la propriété.

Même après le 27 mars 2023 et dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC, et de recevoir des mises à jour logicielles et de jouer en ligne sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS.

Avez-vous joué à ces jeux ?

Au total c'est pas moins de 1000 jeux qui vont disparaitre et qui ne pourront plus être acheté. Dans la liste des jeux cultes Wii U on peut noter notamment :

Dr Luigi

The Letter

Mini Mario & Friends: Amiibo Challenge

Pokemon Rumble U

Sur Nintendo 3DS on notera par exemple :

Picross e – Picross e8

Pocket Card Jockey

Pokemon Battle Trozei (Pokémon Link Battle in Europe)

Pokémon Picross

Sakura Samurai : Art of the Sword (Hana Samurai in Europe)

Bref, vous allez devoir faire des choix cruciaux car il n'y aura pas de retour en arrière possible. Une époque se termine.