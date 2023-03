Le Steam Deck est un peu la console-PC portable ultime en ce moment. Très puissante et modulable au possible, la machine de Valve permet de jouer à plusieurs milliers de jeux, dont de très gros AAA, de n’importe où. Il faut aussi dire que la bécane est intimement liée à la célèbre plateforme Steam, qu’on ne présente même plus.

Cette dernière est une véritable mine d’or pour les joueurs et se garnit chaque mois de centaines de créations, de jeux, mais pas que. Prochainement, un logiciel gratuit fera son apparition sur le marketplace et ce dernier ouvrira encore la porte à de nouvelles possibilités. Dont celle de jouer à vos jeux rétro Nintendo favoris sur Steam Deck en profitant par la même occasion d’améliorations graphiques et techniques.

Un émulateur Gamecube et Wii sur Steam prochainement

Quoi qu’il en soit, Dolphin vous permettra de profiter de tous vos jeux Gamecube et Wii préférés sur PC, directement depuis Steam, ou en portable depuis le Deck. L’émulateur permet non seulement la prise en charge de contrôles modernes pour tous les jeux, mais en plus il les améliore nettement. Il est ainsi possible de les faire tourner en 4K ou encore de profiter de plusieurs optimisations de framerate.

Toutefois, on le rappelle, l'émulation n’est légale qu’à condition de posséder une version physique des jeux auxquels vous jouez. À ce sujet, Dolphin est très clair et le dit noir sur blanc sur sa page Steam

Cette application est publiée sans jeu. Vous devez posséder une copie originale de tous les jeux que vous souhaitez utiliser avec Dolphin.

Pour rappel, Dolphin propose un environnement virtuel dans lequel il est possible de lancer la copie de jeux Gamecube et Wii, mais aucunement d'en télécharger. Comme l'explique le site du logiciel, « l'émulateur crée sur votre appareil un environnement virtuel capable d'exécuter des jeux développés à l'origine pour deux des consoles révolutionnaires de Big N », que sont donc la Gamecube et la toute première Wii . Cependant, Dolphin précise bien qu'il « ne fournit aucun jeu lui-même ». L'émulateur n'est rien d'autre qu'un « outil permettant d'exécuter des copies de jeux obtenues légalement ».

La seule différence ici finalement, c'est qu'il sera bien plus accessible et demandera moins de manipulations pour être installé sur le Steam Deck dans la mesure où il sera disponible directement depuis le magasin Steam.

L'émulation n'est pourtant pas nouvelle sur la machine de Valve

Puisque même si Dolphin arrive prochainement sur Steam, l'émulation sur Steam Deck n'est pas nouvelle. De nombreux bidouilleurs ont d'ores et déjà réussi à faire fonctionner de nombreux jeux Nintendo, et autres, sur la machine de Valve. Dans la mesure où le Steam Deck se rapproche davantage d'un PC que d'une console portable, il est plutôt aisé de l'adapter à tout un tas de logiciel tiers. Même si cela demande quelques manipulations fastidieuses la plupart du temps. Les moddeurs et les développeurs en herbes s'en donne en tout cas à cœur joie et le Deck de Valve a encore de très beaux jours devant lui.