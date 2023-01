Si il y a bien deux produits qui ont pu marquer l'histoire des consoles c'est bien la Game Boy Advance et la Nintendo DS. En partant de ce postulat de départ, un moddeur de console rétro a réalisé l'improbable en faisant une fusion des deux pour en faire un objet tout à fait inhabituel. Une sorte de Game Boy DS ou Nintendo DS Advance comme vous préférez. Le tout est visible via une longue vidéo explicative ci-dessous.

Une rencontre improbable entre deux consoles Nintendo

Les systèmes portables occupent une place importante dans le catalogue de Nintendo depuis la sortie de la Game Boy en 1989. Ce fut notamment l'occasion de montrer au monde qu'il était possible de créer de belles expériences vidéoludiques même avec un matériel de plus faible envergure et surtout mobile. La gamme Game Boy s'est poursuivie avec la Game Boy Color et la Game Boy Advance, mais s'est terminée lorsque le successeur ultime, la Nintendo DS, a fait son apparition pour rafler la mise. Bien avant la Nintendo Switch, évidemment.

La DS et la Game Boy Advance sont souvent étroitement associées, car il faut bien l'avouer, les deux premiers modèles de la DS étaient rétro compatibles avec la GBA. Une caractéristique commune importante étant la conception à clapet avec le fameux modèle Game Boy Advance SP. Il n'en fallait pas plus pour un moddeur/inventeur acharné pour créer un hybride. Si l'on peut se poser des questions sur son utilité réelle, il faut bien admettre que c'est une petite merveille mécanique et que c'est un joli tour de force de créer cette console bâtarde.

Gameboy Customs a fait un effort supplémentaire dans son custom justement, et a utilisé des coques conçues d'après les jeux cultes Game Boy Advance Pokemon Ruby et Sapphire . Il a mis en ligne une vidéo sur construction complète dans laquelle il explique que le chantier a duré plus d'un an qu'elle peut émuler des jeux de DS, GBA, SNES et bien d'autres. Mais cette fois pas question de vendre cette création, et l'homme garde tout ça pour lui même. On peut aisément comprendre le problème de droit qui pourrait en découler, Nintendo étant très tatillon sur le sujet.