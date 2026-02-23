Vous pensiez qu’on en avait terminé avec les prises de parole de Nintendo ? Détrompez-vous. En ce début d’année 2026, l’éditeur nippon a décidé de faire les choses à fond, et il ne lésine définitivement pas sur la communication à cet effet. Ainsi, après avoir eu droit à un premier Direct consacré à Super Mario Galaxy Le Film, un deuxième Direct dédié à Tomodachi Life : Une vie de rêve, et enfin un troisième Direct faisant office de Partner Showcase, Nintendo nous donne rendez-vous pour une quatrième conférence consacrée à deux de ses prochaines sorties.

Une nouvelle conférence annoncée par Nintendo, encore

L’information vient tout juste de tomber : dès demain soir, mardi 24 février à 23h (heure française), Nintendo reprendra en effet la parole par le biais d’une nouvelle édition du Threehouse Live. Au programme de celui-ci : une nouvelle présentation pour la mise à niveau Nintendo Switch 2 de Super Mario Bros Wonder, mais aussi davantage d'informations sur le très attendu Pokemon Pokopia. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura largement de quoi faire, puisque Nintendo annonce alors une conférence d’une durée d’environ 1h20.

Pour l’heure, les détails sont encore relativement flous sur la façon dont s’articulera ce Nintendo Threehouse Live. Néanmoins, on sait d’ores et déjà qu’il y sera question pour l’éditeur de présenter du « gameplay manette en mains » des deux titres, ce qui devrait faire le bonheur de ceux qui les attendent. En sachant que dans le cas de Super Mario Bros Wonder, la présentation devrait alors essentiellement tourner autour de « Rendez-vous au parc Bellabel », à savoir l’extension qui accompagnera la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2.

De fait, la star de cette conférence devrait surtout rester Pokemon Pokopia, qui s’annonce d’ores et déjà comme un Animal Crossing-like très prometteur dans l’univers de Pokemon. Et à un peu plus d’une semaine de sa sortie, prévue pour le 5 mars prochain, nul doute qu’un dernier aperçu détaillé de la part de Nintendo aidera les joueurs les plus indécis à savoir s’ils souhaitent tenter l’aventure ou non. Rendez-vous demain soir, donc, pour cette nouvelle grosse conférence, qui montre que la firme de Kyoto en a encore largement sous le coude pour sa communauté.

Source : Nintendo