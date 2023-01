La date de sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est fixée au 12 mai 2023. Mais c'est déjà l'heure des précommandes !

La Fnac lance les précommandes de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Bientôt, nous allons suivre de nouveau les aventures de Link dans le monde d'Hyrule. Le nouvel opus de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est enfin en précommande ! Si vous possédez une Nintendo Switch, vous attendez peut-être impatiemment l'arrivée de ce jeu, afin de découvrir les nouvelles aventures de Link, Zelda et de tous les autres personnages iconiques de ce jeu, dont le nouvel opus avait été annoncé il y a des années.

Donc, nous aurons, enfin, la suite des aventures formidables que nous a offertes The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Pas besoin d'attendre plus longtemps pour mettre la main sur une copie de ce jeu tant attendu. Avec la Fnac, vous pouvez vous le procurer avec le prix le plus bas qu'elle puisse proposer. Pour faire court, aujourd'hui, le jeu est proposé à 64,99 €. Si en février, il passe à 49,99 €, même si vous l'avez déjà réservé à 64,99 €, vous ne paierez que 49,99 € au final.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom bientôt disponible !

Ce nouvel opus nous permettra de nous balader librement dans un Hyrule dévasté. Certes, Breath of the Wild avait un peu déçu les fans. Mais dans celui-là, plus question de linéarité ou de donjons à effectuer dans l'ordre. Et pas de boss obligatoire à combattre avant de finir le jeu.

Si vous êtes très, très bon, l'aventure sera terminée en quelques heures. D'ailleurs, la personne la plus rapide à avoir fini le jeu à 100 % a mis 15 heures et 39 minutes. Alors, imaginez le nombre d'heures de jeu qu'il vous faudra pour le finir si vous n'êtes pas un tryharder.