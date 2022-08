Comme chaque mois, Big N propose aux joueurs Nintendo Switch de découvrir un nouveau jeu pendant une durée limitée. Pour le mois d’août, Pokkén Tournament DX est le jeu gratuit du moment, et ce n’est pas un hasard.

Pokkén Tournament DX gratuit sur Nintendo Switch

Aujourd’hui, les Championnats du Monde Pokémon 2022 débutent. Du 18 au 21 août à Londres, les meilleurs joueurs du JCC et des différents jeux vidéo compétitifs de la licence vont s’affronter pour se partager plus d'un demi-million de dollars de récompenses et surtout espérer gagner le titre de Champion du Monde Pokémon. Pour célébrer cet événement particulièrement attendu au sein de la communauté, l’éditeur permet aux joueurs Nintendo Switch d’essayer l’un des jeux Pokémon les plus populaires lors de l’événement : Pokkén Tournament DX. Attention, toutefois c’est soumis à condition, tout le monde ne pourra en profiter.

Du 18 au 31 août, seuls les abonnés au Nintendo Switch Online pourront jouer gratuitement à Pokkén Tournament DX. Comme d’habitude, ils auront accès à l’intégralité du jeu et de son contenu pendant plus d’une semaine sans restriction. De quoi permettre aux fans de la licence de découvrir le jeu de combat particulièrement apprécié de la communauté et de tester les 21 Pokemon disponibles. Celles et ceux qui se laisseront convaincre par ce jeu gratuit, pourront profiter d’une remise de 30% sur le titre jusqu’au 31 août. L’offre n’est pas encore disponible en France, mais le jeu devrait passer à environ 42€ contre les 59,99€ habituels.