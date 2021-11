Le peuple demandait Netflix et bien d'autres services. Nintendo a jusqu'ici fait la sourde oreille, n'offrant à ses usagers qu'un accès à YouTube. Mais désormais, les possesseurs de la console de salon super portable peuvent profiter de Twitch. Il était temps, diront certains. Attendez, vous ne savez pas tout.

Regardez des streams de jeux, des matchs d'esport et des diffusions IRL sur votre Nintendo Switch !

L'univers du sport est ici. Regardez vos sports préférés : basketball, baseball, football, football américain, natation, catch, hockey, billard et bien plus encore avec les talk shows, les chaînes de league, les équipes virtuelles, et l'esport.