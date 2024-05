Un jeu phénomène s'apprête à recevoir une mise-à-jour très attendue. Attendez-vous à encore plus de fun dans vos parties sur Nintendo Switch ! On vous explique tous les détails.

La Nintendo Switch est le paradis des “petits” jeux. Le catalogue de la console hybride regorge de trouvailles en tout genre. Il faut dire que son ambivalence en fait la plateforme idéale pour des productions modestes, qui visent à faire passer le temps pour de petites sessions de jeu. Ce n'est donc pas étonnant que, l'an dernier, elle ait accueilli le portage d'un jeu qui cartonnait sur mobile. Or, ce dernier s'apprête à accueillir une mise-à-jour très attendue qui va redynamiser vos parties !

Sur Switch, la recette de la salade de fruits s'écrit à plusieurs

En octobre dernier, la Nintendo Switch accueillait Suika Game. Véritable phénomène au Japon depuis 2021, celui qu'on appelle le « jeu de la pastèque » a également connu un succès immédiat en France. Le secret de sa réussite ? Un design mignon et des mécaniques de jeu simplistes, au croisement de Tetris et 2048 : engrangez le plus de points en associant des fruits pas pair sans que ceux-ci ne débordent de leur récipient.

Lors du Nintendo Direct de février, l'éditeur Aladdin X annonçait le lancement du mode multijoueur en local sur Suika Game. Or, ce mode s'apprête à recevoir une mise-à-jour ! Disponible dès demain, jeudi 23 mai, elle permettra de joueur en multijoueur en ligne, à condition de disposer d'un abonnement au Nintendo Switch Online.

© Aladdin X.

Le jeu profitera ainsi de nouvelles fonctionnalités en multijoueur pour des parties encore plus fun. Les trois modes du multijoueur local s'ouvrent donc au online. Pour rappel, il s'agit du mode “Original”, qui adapte l'expérience solo à plusieurs. Vous pouvez aussi compter sur le mode “Limite de temps”, qui impose un chrono à votre partie. Le mode “Attaque”, lui, ajoute une dimension d'affrontement direct avec vos adversaires. Vous allez pouvoir les mettre en difficulté en leur envoyant des fruits pour que leur partie s'achève plus vite !

Cette mise-à-jour vient donc enrichir le “Multi-Player Mode Expansion Pack”. Pour rappel, Suika Game est proposé pour 2,99€ sur l'e-shop de la Nintendo Switch. Le DLC multijoueur, lui, est vendu en plus pour 2,25€. La mis-à-jour online est gratuite, mais nécessite de posséder ledit DLC.