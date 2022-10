Ca doit être le cauchemar de nombreux développeurs : déployer une mise à jour qui a pour objectif d'améliorer le jeu et tout casser. C'est justement ce qu'il vient d'arriver au jeu Nintendo Switch Sports comme le reporte le constructeur lui même via ses réseaux.

Il s'agit d'un message sur le compte d'assistance officiel du constructeur nippon Nintendo :

Concernant "Nintendo Switch Sports", nous avons reçu des demandes de plusieurs clients qui ont le message suivante "Après la mise à jour vers la version 1.2.1, une erreur s'est produite lors du chargement avant le démarrage du jeu et la fermeture du logiciel". Nous enquêtons actuellement, veuillez donc patienter pour plus d'informations. Nous nous excusons pour le dérangement.

