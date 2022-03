Nintendo a mis en ligne une nouvelle vidéo de gameplay pour Switch Sports dans laquelle on peut voir tous les sports qui seront proposés dans le titre, y compris ceux qui seront ajoutés via des MAJ.

Prévu pour débarquer chez nous le 29 avril prochain, Nintendo Switch Sports devrait forcément rappeler des souvenirs aux anciens qui ont poncé Wii Sports et Wii Sports Resort. Pour continuer de faire monter la hype, la firme de Kyoto nous dévoile aujourd'hui une nouvelle vidéo de gameplay qui nous dévoile tous les sports du jeu. On y découvre même des disciplines qui seront proposées via des MAJ

Spike Volleyball

On découvre ainsi que le volleyball sera de la partie. Bien évidemment, tout sera jouable avec en motion gaming via les joy-cons. Il va donc falloir mimer les services, les smash et les blocages comme sur un vrai terrain. On pourra même réaliser des smash chargés. Le badminton sera présent dans Nintendo Switch Sports, avec là encore des mouvements spécifiques pour le service, les amorties ou les smashs.

Le bowling va faire son grand retour avec de nouvelles possibilités d'effets mis sur la boule. On pourra même profiter d'une piste avec des obstacles. Le football fera son entrée dans la sélection de jeu, et demandera d'utiliser le strap de cuisse du Joy-Con? Ce dernier sera fourni avec la version physique du jeu. Il s’agit d'ailleurs du même strap que pour le célèbre Ring Fit Adventures.

Nintendo Switch Sports : très orienté online ?

Le mode en ligne ne sera pas laissé sur le côté avec là encore de nombreuses épreuves, et des leaderboards pour se motiver. Les parties de foot vont ainsi permettre jusqu'à huit joueurs sur le terrain. On note également l'arrivée du Chambara qui ressemble beaucoup au sabre de Wii Sports Resort.

Maintenant que le système des Mii a été mis à la poubelle, Nintendo Switch Sports s'appuiera sur des avatars spécifiques. On découvre ainsi les nombreuses options de personnalisation pour notre personnage qu'on pourra customiser des pieds à la tête.

Enfin, on apprend qu'à l'automne, une mise à jour gratuite permettra de jouer au golf.