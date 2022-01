La Nintendo Switch est sur le point de passer le cap des 100 millions de consoles vendues à travers le monde. Ce qui signifie que beaucoup de gens ont d’ores et déjà la console. Malgré cela, l’appétit des consommateurs pour la console de Nintendo ne faiblit pas. Et comme la firme de Kyoto rencontre elle aussi des problèmes d’approvisionnement en composants nécessaires à la fabrication de la console, cela se ressent sur la disponibilité de la Switch en magasins.

La Nintendo Switch pourrait continuer de souffrir de problèmes d’approvisionnement en 2022. L’information est on ne peut plus sérieuse puisqu’elle vient directement de Shuntaro Furukawa. Le président de Nintendo s’est en effet récemment exprimé au sujet des perspectives de la Switch pour l’année qui commence. Et selon lui, la situation en matière de production de consoles reste délicate.

Une demande en Nintendo Switch toujours forte en 2022 ?

Selon Shuntaro Furukawa, Nintendo n’avait pas assez de Switch pour satisfaire la demande à l’issue du Black Friday 2021. Et pour ce qui est de 2022, n’est pas particulièrement confiant :

Cela dépendra de la demande mais comme je le craignais, nous ne serons pas capables de produire autant d’unités que nous le souhaitions.

La pénurie sans fin

Cette mise à jour n’est qu’une confirmation de ce qu’envisageait Nintendo à la fin de l’année dernière. En effet, le constructeur prévoyait initialement de produire 25 millions de Switch au cours de l’année fiscale actuelle (qui prendra fin le 31 mars 2022). Cette prévision avait été revue à la baisse en novembre dernier. Aux dernières nouvelles, Nintendo table désormais sur un total de 24 millions à la fin de l’année fiscale.

Pour rappel, la limitation des capacités de Nintendo en matière de production de Switch est liée à la pénurie en semi-conducteurs. Cette même pénurie frappe l’ensemble des constructeurs de consoles. Mais pas que. Les fabricants d’ordinateurs, de smartphones ou tout simplement de cartes à puces sont eux aussi touchés. Et la fin de cette pénurie ne semble toujours pas se profiler à l’heure actuelle.

Êtes-vous étonnés que les problèmes d’approvisionnement en Nintendo Switch perdurent en 2022 ? Quand la demande va-t-elle faiblir selon vous ? Nintendo va-t-il réaliser une autre grosse année en 2022 ? Avez-vous récemment eu des difficultés à trouver une Switch ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.