Six ans après la sortie de la Switch, son successeur se fait toujours attendre. C’est pourtant un secret de polichinelle, un nouveau modèle plus puissant avec de la 4K au programme est en développement. Celle que l’on appelle la Nintendo Switch Pro aurait d’ailleurs été confirmée par le dernier trailer de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Mais quand pourrait sortir le successeur de la Switch ?

Le prochaine console Nintendo en 2024 ?

VGC a interrogé Piers Harding-Rolls analyste pour le cabinet Ampere Analysis à la suite des résultats financiers de la firme nippone. Nintendo y a annoncé que les ventes de la Switch s’élevaient à 23,06 millions d’unités, ce qui fait grimper le chiffre total à presque 108 millions. Malgré un déclin de 20% justifié par la pénurie de composants, les papas de Mario estiment que la console n’en est qu’au milieu de son cycle.

Pourtant l’analyste estime que les ventes de la console vont inévitablement décliner jusqu’à ce que la Switch 2 (ou peu importe son nom) fasse son arrivée. Et selon lui, cela arrivera en 2024. Une prédiction qui se base principalement sur les chiffres de ventes de la console et sur le cycle classique que suivent de tels produits.

Pas de Switch Pro finalement ?

« Les ventes de la Switch suivent le cycle de vie traditionnel des consoles, bien qu’il faille mettre de côté la croissance inattendue en 2020 due à la pandémie et à la sortie d’Animal Crossing New Horizons. Même avec la sortie du modèle OLED, les ventes vont largement décliner, la Switch entrant dans la sixième année de son cycle. Les prévisions de Nintendo le reflètent d’ailleurs. Nintendo prévoit 24 millions de Switch entre avril 2022 et mars 2023, soit 23 millions de moins que l’année fiscale de 2022.»

Cela dépendra aussi de la sortie de Zelda : Breath of the Wild 2. Harding-Rolls estime que les prochaines aventures de Link vont pousser les possesseurs de la Switch classique ou Lite vers la version OLED de la console. De fait, les ventes de la console hybride vont continuer de baisser « jusqu’à ce que la Switch rentre dans l’ultime phase et son cycle et qu’une console nouvelle génération soit annoncée ». En se basant sur cette prédiction, on peut imaginer que la Switch Pro pourrait accompagner le lancement de BOTW 2. Cependant l’analyste estime que Nintendo ne sortira pas de nouveau modèle amélioré de la Switch.

Shuntarô Furukawa, président de Nintendo a récemment, indiqué que l'entreprise souhaitait rester vigilante quant aux questions sur la transition vers le successeur de la Switch. « C’est une préoccupation majeure. Sur la base de nos expériences avec la Switch et la DS, il est très clair que l’un des principaux obstacles est de savoir comment passer facilement d'une plateforme à l'autre. » Si l’on en croit le PDG de la firme nippone, elle souhaite assurer une "transition en douceur" pour ne pas perdre les millions de possesseurs de Switch en chemin.