Le 5 juin 2025, Nintendo entamait officiellement un nouveau chapitre de son histoire avec le lancement de la Nintendo Switch 2, une console d’ores et déjà en très bonne voie pour suivre les traces du succès de sa prédécesseuse. Car avec plus de 17.37 millions d’unités vendues en l’espace de six mois seulement, on peut dire que la machine suscite un réel engouement auprès des joueurs. Mais alors que la firme japonaise vient tout juste de communiquer ses derniers résultats financiers, c’est finalement la Nintendo Switch qui attire encore une fois toute l’attention.

La Nintendo Switch entre encore une fois dans l’histoire

Et pour cause : neuf ans après sa sortie, celle-ci vient encore une fois de marquer l’histoire des consoles de son empreinte en devenant officiellement la machine la plus vendue de l’histoire de Nintendo. Oui, avec 155.37 millions d’unités écoulées depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch a maintenant dépassé la Nintendo DS, écoulée de son côté à 154.02 millions d’unités. Cela met donc un terme à des années de règne pour la console portable sortie en 2004, qui reste néanmoins la troisième console la plus vendue de tous les temps.

© Nintendo

De fait, vous l’aurez compris : cela fait désormais de la Nintendo Switch la deuxième console de ce top 3, juste derrière Sony et son indétrônable PS2. Enfin, pas si indétrônable que cela tout de même, puisque l’on parle alors d’une console vendue à plus de 160 millions d’unités. Autant dire, donc, qu’au rythme où va la Nintendo Switch, un tel exploit ne nous paraît aujourd’hui plus si insurmontable. Même si, avec la sortie de la Nintendo Switch 2, il n’est pas non plus impossible que ses ventes ralentissent, l’empêchant ainsi d’atteindre ce record pourtant si proche.

Cela dit, peut-être le succès phénoménal de cette première génération sera-t-il justement le tremplin dont a besoin Nintendo pour permettre à sa nouvelle console d’aller chercher le record de Sony dans les années à venir ? Nous verrons bien. En attendant, il est toutefois clair que la Nintendo Switch n’a pas encore tout à fait dit son dernier mot, et que la firme de Kyoto se trouve dans une forme olympique depuis plusieurs années. Et avec tout ce qui arrive en 2026, nul doute que cela semble pour l’instant très bien parti pour continuer.

Source : Nintendo