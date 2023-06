Quels que soient vos goûts, la Nintendo Switch peut très probablement vous combler. Le catalogue de jeux pléthorique de la console est vraiment impressionnant. Les exclusivités et les mascottes de la marque sont nombreuses, et grâce au cloud gaming, il est même tout à fait possible de jouer à des blockbusters normalement trop gourmands pour la console. Évidemment, cela ne veut pas dire que tous les jeux disponibles sur Nintendo Switch sont de grande qualité... À la surprise générale, un des jeux les plus critiqués de la console va avoir droit à une suite très prochainement.

La suite d'un jeu peu apprécié arrive sur Nintendo Switch

Rappelez-vous, par exemple, d'un certain 1-2 Switch (désolé de faire ressurgir ses souvenirs douloureux). Le titre faisait partie du line-up de lancement de la console en mars 2017. Il s'agissait d'un party-game utilisant au maximum les capacités des Joy-Con de la console. Il était même possible de jouer avec son smartphone. Dans le jeu, deux équipes s'affrontaient et la victoire revenait à celle qui remportait le plus grand nombre de mini-jeux. On peut dire que 1-2 Switch n'a vraiment pas fait bonne impression, comme le démontrent ses notes sur Metacritic. Si le jeu avait été aussi critiqué, c'était à cause de ses mini-jeux considérés comme inintéressants (et même gênants). Le titre développé par Nintendo devait en quelque sorte être le Wii Sports de la Switch, mais il n'en fut rien.

Malgré les vives critiques reçues, le jeu va avoir droit à une suite. Everybody 1-2 Switch, suite du jeu de 2017, sortira le 30 juin prochain sur la machine de Nintendo. Everybody 1-2 Switch est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Il vous en coûtera 29,99 € pour vous procurer le jeu. Une version physique d'Everybody 1-2 Switch est bien disponible à l'achat sur la version américaine de la boutique en ligne, mais pas encore chez nous.

Everybody 1-2 Switch, nouvelle référence du party-game sur Nintendo Switch ?

Est-ce que Everybody 1-2 Switch arrivera à faire mieux que son aîné ? Nous verrons. Pour le moment, Nintendo n'a pas partagé de trailer officiel du titre. L'eShop nous permet quand même d'en apprendre un peu plus sur le jeu. Il faudra à nouveau former des équipes et participer à "des mini-jeux loufoques où il sera par exemple question de gonfler des ballons le plus vite possible ou d’établir le contact avec des extraterrestres". Ça promet.

Dans ces mini-jeux, vous utiliserez un Joy-Con ou un appareil connecté de façons aussi uniques qu’amusantes pour gagner des points pour votre équipe et l’aider à remporter la victoire.

En l'état, on imagine mal le public se ruer sur Everybody 1-2 Switch au moment de sa sortie, surtout que les joueurs n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent que de simples artworks pour se faire une idée de ce qui les attend dans le jeu. Mais, qui sait, le party-game arrivera peut-être à faire un peu d'ombre aux maîtres du que sont Super Mario Party et Mario Party Superstars sur Nintendo Switch.