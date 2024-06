Jux gratuits par-ci, jeux gratuits par-là… un procédé que l’on voit de plus en plus fréquemment et sur tous les supports. Que ce soit sur PC avec Steam ou l’Epic Game Store, ou consoles sur PS5 et Nintendo Switch par exemple. Ils sont parfois donnés définitivement, parfois proposés gratuitement dans leur entièreté, ce qui signifie qu’ils sont bien gratuits et jouables sans payer de A à Z, mais pour une durée limitée. Des essais sur quelques jours qui poussent souvent les joueurs à passer à la caisse.

Un jeu gratuit pour les abonnés au Nintendo Switch Online, mais profitez en tant que c'est possible !

Dans le cas de l’abonnement Nintendo Switch Online, ces événements font partie des quelques bonus offerts aux abonnés, en plus de tout ce que le service propose en lui-même. Cette semaine, à l’aube du très attendu Summer Game Fest, c’est une pépite qui est proposée gratuitement pendant plusieurs jours.

Tous les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online peuvent en effet profiter dès maintenant de Hollow Knight gratuitement et ce jusqu’au 12 juin prochain ! Durant une semaine, le jeu est gratuit. Vous pouvez donc le terminer si ça vous chante ou alors tenter l’aventure et pourquoi pas l’ajouter à votre collection par la suite. Hollow Knight est l’un des jeux indés les plus appréciés de ces dernières années. Développé par la Team Cherry, le jeu est un savant mélange de souls-like et de metroidvania.

La D.A est magnifique

Une véritable pépite à ne pas louper !

Un jeu quelque peu exigeant, mais abordable et surtout diablement addictif. De son univers à sa direction artistique en passant par son gameplay, tous les voyants sont au vert ! D’ailleurs, l’effervescence autour de la licence a fait qu’une suite est en préparation : Silksong. Un jeu que les fans attendent fermement, ils n’en peuvent plus en réalité et chaque événement, comme le Summer Game Fest, est désormais surveillé de très près.

Alors, en attendant Hollow Knight gratuit pour les abonnés au Nintendo Switch Online en pleine période de Summer Game Fest, c’est ce que l’on appelle jeter de l’huile sur le feu… croisons les doigts ! En attendant, vous avez là une vraie pépite à essayer !