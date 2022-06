Le Nintendo Switch Online + Expansion Pack va accueillir un nouveau jeu culte de la Nintendo 64. Et c’est un spin-off de Pokémon très apprécié des fans.

Le catalogue rétro de la Switch s’agrandit chaque mois. Et dès la semaine prochaine les joueurs qui ont souscrit à l’abonnement Switch Online + Expansion Pack pourront mettre la main sur un jeu Pokémon culte de la Nintendo 64.

Pokémon Snap arrive sur Nintendo Switch Online

L’année dernière New Pokémon Snap a insufflé une seconde vie à la licence qui avait ses armes sur Nintendo 64. Un titre qui a trouvé son succès et qui surfait clairement sur la vague nostalgique. Bonne nouvelle pour les fans ou celles et ceux qui ont aimé cette suite, le jeu original arrive la semaine prochaine dans le cadre de l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Pokémon Snap sera en effet disponible dès le 24 juin pour tous les abonnés. Le jeu sorti sur N64 en 1999 permettait aux joueurs de photographier leurs Pokémon préférés au travers de différents niveaux. Avec l’arrivée du jeu dans le Nintendo Switch Online + Expansion Pack, certains espèrent voir débarquer prochainement d’autres jeux cultes de la console, notamment les Pokémon Stadium voire même Pokémon Puzzle League ou Hey You, Pikachu !, qui sont néanmoins moins populaires.