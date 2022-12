Après un mois de disette, Nintendo reprend ses bonnes vieilles habitudes. Chaque mois, ou presque, Big N propose aux joueurs de découvrir un nouveau jeu pendant une durée limitée. Pour terminer l’année, l’éditeur japonais va régaler les fans de beat’em all avec un nouveau jeu gratuit qui permettra de s’amuser sur sa Nintendo Switch aussi avec un ami chez soi.

Un nouveau jeu gratuit Nintendo Switch

Nintendo met régulièrement des titres appréciés bien connus du grand public comme inversement grâce à son programme « Jeu à l’essai ». Son nom parle de lui-même, puisqu'il permet de tester un jeu gratuitement pendant une période donnée. Il avait par exemple permis de découvrir des jeux comme Monster Hunter Rise, Pokkén Tournament DX, Mario + Les Lapins Crétins à des moments stratégiques lors de la sortie d’une suite, d’une extension ou même lors d’un gros tournoi. Le mois de décembre 2022 n’échappera pas à la règle, avec un titre plus confidentiel mais non moins sympathique : River City Girls.

Exit les garçons, au tour des filles de faire régner l’ordre dans les rues de River City et d’aller sauver les héros du jeu légendaire qui a fait les beaux jours de le SEGA Mega Drive. Poings, pieds, attaques spéciales, armes ramassées par terre, nouvelles compétences, tous les moyens sont bons pour se frayer un chemin vers Kuni et Riki. Ce nouveau jeu à l’essai Nintendo Switch particulièrement apprécié des fans est par ailleurs jouable en coop locale ou en solo. Attention, toutefois c’est soumis à condition, tout le monde ne pourra profiter de ce jeu gratuit.

Du 6 au 12 décembre 2022, seuls les abonnés au Nintendo Switch Online pourront jouer gratuitement à River City Girls. Comme d’habitude, ils auront accès à l’intégralité du jeu et de son contenu pendant une semaine sans restriction. De quoi permettre aux joueurs de le découvrir tranquillement et d’éventuellement craquer pour sa suite qui vient justement d’être annoncée pour le 15 décembre sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox, et Steam. Si en revanche vous n’avez pas terminé le premier épisode avant la fin du temps imparti, vous profiterez d’une remise de 50%, ce qui le fait à 14,99€ au lieu de 29,99 €.