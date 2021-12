Les services sont désormais au coeur des priorités des éditeurs de jeux et constructeurs de consoles. Le Nintendo Switch Online représente donc un enjeu de plus en plus important de la stratégie de Nintendo. La firme de Kyoto n’hésite par ailleurs pas à le rappeler lors de la présentation de ses résultats financiers. Le géant nippon souhaite, logiquement, attirer de plus en plus d’abonnés. Et pour créer des vocations il s’est dit que rien ne vaut un bon vieux essai gratuit.