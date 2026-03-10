Big N ne pouvait pas passer à côté de ce 10 mars. Comme chaque année, l'éditeur et constructeur japonais célèbre cette journée qu'il a rebaptisé le MAR10 Day. C'est généralement l'occasion de faire des annonces, comme la nuit dernière avec la nouvelle bande-annonce du film Super Mario Galaxy. Mais les festivités ne s'arrêtent pas là. Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent dès aujourd'hui profiter de trois nouveaux jeux gratuits dans les catalogues à la demande.

Trois jeux gratuits cultes dans le Nintendo Switch Online

Aujourd'hui, c'est donc le Mario Day (ou MAR10, pour souligner la date du 10 mars). C'est par conséquent le jour idéal pour découvrir des classiques issus d'une des plus célèbres franchises du jeu vidéo. En tout cas, la firme de Kyoto compte bien vous en donner l'opportunité en ajoutant 3 nouveaux jeux accessibles gratuitement aux abonnés du service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Ainsi, 3 jeux gratuits tiré de l'univers du plombier moustachu sont maintenant disponibles à la demande dans les catalogues Rétro du Nintendo Switch Online. D'un côté, vous retrouverez le jeu de réflexion Mario Vs Donkey Kong. S'il a eu droit à un remake il y a 4 ans sur Nintendo Switch, le titre faisait à l'origine les belles heures de la GameBoy Advance en 2004. L'enjeu est de résoudre des puzzles face au célèbre gorille dans des niveaux de plateforme de plus en plus retors. Très apprécié à l'époque, le titre est une telle réussite qu'il a initié une nouvelle licence à lui tout seul.

De l'autre côté, deux autres jeux rejoignent quant à eux le tout nouveau catalogue du Virtual Boy. Cela signifie qu'en plus de l'abonnement au Nintendo Switch Online, vous aurez besoin du fameux casque de réalité virtuelle. Un accessoire indispensable pour disputer les match de Mario's Tennis, opus de 1995 permettant d'incarner 7 personnages issus de l'univers sur le cours. Vous en aurez aussi besoin pour vous lancer dans le plateformer Mario Clash, qui est en fait une transposition en 3D du jeu d'arcade de 1983. Attendez-vous alors à une véritable plongée rétro toute de rouge teintée.