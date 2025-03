C’est une première depuis le lancement du service en 2018 : Nintendo va retirer un jeu du catalogue Nintendo Switch Online. Forcément, et on peut le comprendre, les joueurs sont mécontents. Y a-t-il une raison à ce retrait ? Que sait-on exactement ?

À partir du 28 mars 2025, Super Formation Soccer ne sera plus disponible dans la bibliothèque Super Famicom au Japon. Jusqu’ici, le service ne faisait qu’ajouter des jeux issus des catalogues NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64 et Mega Drive. Ce retrait pose une question : les jeux du Switch Online sont-ils vraiment accessibles à vie ?

Nintendo n’a pas donné d’explication officielle. Mais un détail pourrait en être la cause. Au Japon, Super Formation Soccer avait été édité par Human Entertainment, un studio aujourd’hui disparu. Les droits du jeu appartiendraient désormais à Spike Chunsoft, ce qui pourrait compliquer son maintien sur la plateforme.

Bonne nouvelle pour les joueurs occidentaux : Super Soccer, son équivalent en Europe et aux États-Unis, reste pour l’instant disponible. Mais ce retrait laisse entendre que les jeux sous licence tierce ne sont pas garantis à long terme.

Ce retrait du Nintendo Switch Online rappelle un souci récurrent du jeu vidéo dématérialisé : rien n’est permanent. Sur Wii, Wii U et 3DS, la Virtual Console permettait d’acheter des jeux rétro à l’unité. Une fois achetés, ils restaient accessibles, même après leur retrait du store. Ce n’est pas le cas avec Switch Online, qui repose sur un abonnement. Si un jeu disparaît, les abonnés n’y ont plus accès du tout.

Par le passé, des jeux comme Yoshi’s Cookie, SimCity ou Final Fight avaient déjà été retirés de la Virtual Console. Mais au moins, ceux qui les avaient achetés pouvaient encore y jouer. Ici, les joueurs n’ont aucun moyen de conserver Super Formation Soccer une fois supprimé. La nouvelle n’est pas passée inaperçue. Sur les réseaux sociaux les réactions sont nombreuses à ce sujet

This is why people emulate your games (C'est pourquoi les gens émulent vos jeux).

Completely ridiculous! (Complétement ridicule !).