Ce vendredi 28 mars 2025, le Nintendo Switch Online va accueillir quatre nouveaux jeux gratuits avec un focus sur le genre très prisé de la stratégie. Les abonnés pourront en effet télécharger les titres Super Nintendo Nobunaga’s Ambition, Nobunaga’s Ambition: Lords of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire et Uncharted Waters: New Horizons. Par contre, vous n'avez plus que quelques jours pour jouer à l'un des autres jeux SNES du service de la firme japonaise.

Un jeu SNES va disparaitre du Nintendo Switch Online

Ce n'est pas dans les habitudes du Nintendo Switch Online, mais un jeu offert aux abonnés va bien disparaitre avant la fin de semaine. Le constructeur japonais a prévenu celles et ceux qui ont souscrit à un abonnement Standard NSO, ou plus premium Nintendo Switch Online + Pack additionnel, de la suppression de Super Soccer connu aussi sous le nom de Super Formation Soccer. « Ce jeu de football réaliste en 3D est sorti à l'origine sur Super NES en 1992. Profitez d'une vue en 3D avec la caméra placée derrière le gardien, contrôlez l'une des 16 équipes disponibles, comptant chacune des joueurs uniques, et employez l'une des huit formations proposées. Affrontez des adversaires des quatre coins du globe pour tenter de remporter le championnat ou jouez des matchs simples. Vous pouvez également jouer à deux : affrontez un autre joueur ou participez ensemble au tournoi ! ».

Peu importe que vous le connaissiez sous le nom de Super Soccer ou Super Formation Soccer, car tous les abonnés Nintendo Switch Online du monde entier seront logés à la même enseigne. Le retrait du jeu n'épargnera personne et il sera inaccessible à partir de ce vendredi 28 mars 2025 à 2h00 (heure française). « À compter du 28/03/25 à 02:00 HNEC, le jeu Super Soccer actuellement inclus dans le logiciel Super Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online ne sera plus disponible ». On ne connaît pas la raison de cette disparition, mais il y a fort à parier que ce soit une question de droits, et Big N ne voit peut-être pas l'intérêt de les prolonger, quand même bien les abonnés voient partir un de leurs avantages. Si vous avez un abonnement au Nintendo Switch Online, comptez-vous le tester avant qu'il ne soit trop tard ?

Source : Nintendo.