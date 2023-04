La catalogue de jeux rétro du Nintendo Switch Online continue de s’agrandir. Chaque mois de nouveaux titres sont ajoutés, enfin surtout pour la formule plus avantageuse qui donne accès aux productions de la N64, la SEGA Mega Drive et la Game Boy Advance. Ces derniers temps, Big N frappe fort en ajoutant des jeux très demandés dont Metroid Fusion ou encore Pokemon Stadium. Ce sont donc désormais quatre nouveaux jeux qui ont été ajoutés.

Quatre nouveaux jeux pour le Nintendo Switch Online + Pack additionnel

L’avantage est encore aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Dernièrement, la firme japonaise déploie principalement de nouveaux jeux rétro réservés à sa formule d’abonnement la plus élevée. Une offre qui donne tout de même accès à des titres comme Mario 64 et Zelda Ocarina of Time pour ne citer qu'eux. Celles et ceux qui ont un abonnement classique vont devoir patienter encore un peu avant de voir des nouveautés arriver. Ce sont en effet quatre nouveaux jeux Sega Mega Drive qui ont été ajoutés. Encore une fois, tout le monde ne pourra pas en profiter.