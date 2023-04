Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel s'apprête à accueillir l'un des jeux Pokemon les plus appréciés de sa génération et longtemps réclamé au catalogue de la N64.

Chaque mois, le catalogue de jeux rétro Nintendo Switch Online s’agrandit avec de nouveaux ajouts. L’abonnement est devenu d’autant plus avantageux qu’il a récemment ajouté une nouvelle console réclamée de longue date : la Game Boy, la GBA étant réservée aux membres de la formule la plus élevée. Le mois dernier, Big N frappait fort en offrant un titre jugé comme culte : Metroid Fusion. C’est cette fois-ci une perle de la N64 qui arrivera en avril 2023, et autant dire que c’était un jeu particulièrement attendu des fans de Pokemon.

Pokemon Stadium bientôt dans le Nintendo Switch Online

Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel continue de faire valoir ses atouts. La formule d’abonnement la plus élevée donne en effet accès à des avantages exclusifs dont l’accès aux catalogues grandissants de classiques de la N64, la Mega Drive et la Game Boy Advance. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, WarioWare sont autant de titres qui peuvent être joués sans frais supplémentaires pour les abonnés. D’ici quelques semaines, le catalogue de la Nintendo 64 s’agrandira avec l’un des jeux Pokemon préférés des fans et l’un des plus réclamés depuis l’arrivée de la console au répertoire.

Pokemon Stadium sera disponible le 12 avril 2023 dans le cadre de l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Revivez les combats en arène en 3D de votre enfance en faisant s’affronter les 151 premiers Pokémon issus des versions Rouge, Bleu, et Jaune. Le multijoueur sera bien au rendez-vous, tout comme le mode solo et les mini-jeux. Big N confirme néanmoins qu’il manquera une fonctionnalité espérée des joueurs depuis l’arrivée de la Game Boy au catalogue. Il sera en effet impossible de transférer ses Pokemon de la première console portable du constructeur dans cette version Nintendo Switch Online. Si le Japon recevra Pokemon Stadium 2 le même jour, il arrivera un peu plus tard, à une date non précisée chez nous, tout comme Mario Party 3, 1080° Snowboarding ou encore ExciteBike 64.

Pour mémoire, le Nintendo Switch Online + Pack additionnel comporte tous les avantages de la formule classique et quelques ajouts exclusifs. En plus des trois consoles rétro supplémentaires, les abonnés ont également accès aux contenus téléchargeables de titres Switch appréciés. C’est par exemple le cas du Mario Kart 8 Deluxe – Pas circuits additionnels directement inclus dans l’abonnement, ou encore du DLC Animal Crossing New Horizons.