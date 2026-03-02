Les fans de Pokémon ont vécu une fin de semaine particulièrement riche en annonces à l'occasion des trente ans de la licence. La saga culte vient en effet de souffler sa trentième bougie, et en a profité pour faire pleuvoir les annonces durant une conférence diffusée ce vendredi. De nouvelles cartes, des baladeurs à l'apparence de consoles portables, la présentation des prochains épisodes de la série sur Switch 2... Les annonces sont nombreuses. On a d'ailleurs pu avoir des nouvelles de plusieurs épisodes cultes de la saga remis au goût du jour, avec la sortie de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille il y a quelques jours. Mais ce n'est pas le seul titre culte qui refait parler de lui.

Un épisode culte de Pokémon débarque gratuitement sur Nintendo Switch 2

Dans la journée d'hier, on a effectivement appris que la collection de jeux rétro Nintendo Switch Online allait continuer à s'étoffer en mars prochain avec la sortie d'un titre iconique disponible gratuitement. Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres rejoindra bientôt le line-up des jeux Nintendo Classics, plus de vingt ans après sa sortie originale. Initialement sorti sur Gamecube en 2005, le jeu s'inscrit dans la lignée de Pokémon Colosseum sorti un an auparavant. Il en reprend d'ailleurs les bases ainsi que plusieurs mécaniques, en proposant un gameplay bien différent des épisodes classiques.

S'il est très proche de Pokémon Colosseum, cet épisode propose néanmoins une durée de vie plus velue que son aîné, avec davantage de Pokémons obscurs et une région plus large. On peut aussi y retrouver des Pokémons sauvages capturables dans les Poké-Places, ce qui n'était pas possible dans l'épisode original. Pokémon Colosseum devrait d'ailleurs lui aussi paraître sur Nintendo Switch Online, mais sa sortie n'a pour l'heure pas été officialisée par le constructeur japonais.

Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres débarquera dans la collection Nintendo Switch Online durant le mois de mars, sans plus d'informations pour le moment. Il faut tout de même préciser qu'étant donné qu'il s'agit d'un jeu Gamecube, il ne sera disponible que sur Nintendo Switch 2. Et il sera réservé aux abonnés Nintendo Switch Online.

La bande-annonce de Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres sur Nintendo Switch 2

Source : NintendoLife