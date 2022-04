La rumeur des jeux Game Boy sur Switch est ravivée avec l'apparition de plusieurs fichiers se rapportant à deux émulateurs. "Sloop", un émulateur Game Boy Advance, et "Hiyoko", un émulateur Game Boy.

Les jeux Game Boy enfin sur le Nintendo Switch Online ?

Plusieurs fichiers circulent actuellement sur l'existence d'émulateurs Game Boy et Game Boy Advance pour le Nintendo Switch Online. Les données visibles dans le tweet ci-dessous auraient été extraites d'un kit de développement.

L'émulateur Game Boy Advance pour la Nintendo Switch vient juste de fuiter. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre que le NSO ajoute les jeux GBA.

À en croire les fichiers, les parisiens de Nintendo NERD (Nintendo European Research and Development) élaboreraient ces émulateurs Game Boy et Game Boy Advance pour le Nintendo Switch Online. Une équipe française qui s'est occupée des émulateurs de la NES Classic et Super NES Mini, DS et Wii sur Wii U ou encore de la technologie GameCube utilisée pour le remaster de Super Mario Sunshine dans Super Mario 3D All-Stars. De grands habitués donc.

Une liste de titres déjà compatibles en fuite ?

Le dataminer MondoMega aurait de son côté découvert une longue liste de jeux qui pourraient être disponibles dans le Nintendo Switch Online. Et pas n'importe quels titres puisque Golden Sun, F Zero, Metroid Fusion ou encore Yoshi Island sont visibles. Néanmoins, MondoMega est prudent : ce sont des tests. Rien n'indique avec certitude qu'ils rejoindront l'abonnement.

La bibliothèque de jeux GBA qu'ils ont testé est énorme. "Testé" est le mot clé, et cela ne veut pas dire qu'ils seront tous lancés dans le Nintendo Switch Online.

Des indices fiables ? Les pincettes sont de rigueur cette fois, mais ces fuites, si elles sont vraies, corroborent les précédentes rumeurs. Le site Eurogamer avait annoncé l'arrivée des jeux Game Boy et d'autres consoles rétro sur Nintendo Switch Online.