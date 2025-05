Une fois encore, le Nintendo Switch Online permet de profiter gratuitement d’un jeu pendant une période limitée. L’occasion idéale de voir si un titre vous plaît… et, pourquoi pas, de faire chauffer la carte bancaire un peu plus tard. Cette fois-ci vous avez une semaine complète.

Le Nintendo Switch Online vous permet de tester gratuitement un nouveau jeu

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de gestion et de cuisine, PlateUp! est proposé en essai gratuit sur Nintendo Switch du 15 au 21 mai 2025, exclusivement pour les abonnés Nintendo Switch Online. Une belle occasion de découvrir ce jeu coopératif aussi frénétique que stratégique, qui mélange cuisine, planification et roguelite avec beaucoup d’humour.

À première vue, PlateUp! sur le Nintendo Switch Online peut rappeler Overcooked, mais le jeu va plus loin. Ici, on ne se contente pas de cuisiner et servir, il faut aussi construire son restaurant, acheter et placer du matériel, gérer l’agencement, et surtout préparer l’avenir. Chaque jour réussi permet de faire évoluer l’établissement, d’automatiser certaines tâches et de personnaliser l'expérience.

Solo ou à plusieurs, la pression monte

Vous démarrez avec une cuisine basique, quelques plats au menu, et une poignée de clients impatients. Rapidement, il faudra faire des choix : optimiser les déplacements, adapter la carte, gérer les pics de fréquentation. Et si tout se passe bien, vous pourrez débloquer de nouveaux objets, de nouvelles recettes et développer votre propre franchise. Bref, un jeu très sympathique sur le Nintendo Switch Online.

Jouable en solo ou jusqu’à quatre joueurs en coopération, PlateUp! s’adapte à toutes les configurations sur le Nintendo Switch Online. Seul, il faudra tout gérer soi-même. En groupe, la communication devient essentielle pour que le service se passe sans accroc. Une ambiance de cuisine bien tendue, mais toujours fun.

Ce qui fait la force du jeu, c’est sa dimension roguelite. Chaque partie dure jusqu’à 15 jours en jeu, avec un objectif simple, tenir bon et satisfaire les clients. À la fin, vous pouvez recommencer ailleurs, en conservant vos améliorations et en modifiant les paramètres. Chaque restaurant est généré de façon procédurale, avec ses propres défis : météo, types de clients, contraintes techniques…

