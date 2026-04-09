Régulièrement, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent profiter d'une sélection de jeux rétro tirés des plus grandes consoles du constructeur. Cette semaine, trois nouveaux titres rejoignent le catalogue NES des grands classiques sans frais supplémentaires. Dans le lot il y a tout de même l'un des jeux les plus cultes de tous les temps.

Trois jeux classiques de plus dans le catalogue NES du Nintendo Switch Online

Bien au-dessus de Mario, Zelda et compagnie, le catalogue des jeux NES classiques du Nintendo Switch Online s'étoffe avec une licence historique qui a carrément marqué la culture. Le célèbre Pac-Man débarque avec son jeu d'arcade cultissime dans lequel il faut aspirer toutes les billes présentes dans un labyrinthe, en évitant les fantômes ou en les gobant après avoir avalé un fruit bonus. Très connu des enfants nés dans les salles d'arcade, Pac-Man est devenu une icône du jeu vidéo au fil des années, au point d'être connu même les personnes hermétiques au jeu vidéo.

Forcément moins culte, Mendel Palace rejoint lui aussi le catalogue des classiques du Nintendo Switch Online. Il s'agit d'un jeu d'aventure orienté puzzle game développé par Game Freak en 1989. On est très loin de Pokemon mais ce premier jeu a tout de même rencontré un certain succès, notamment sur l'archipel. Enfin le dernier jeu à rejoindre la collection est The Tower of Druaga, un jeu d'aventure dans lequel notre héros doit déjouer des pièges et affronter des adversaires dans des niveaux labyrinthiques. Un classique de l'arcade encore une fois. Ces trois jeux sont à retrouver dès aujourd'hui dans le catalogue des jeux NES du Nintendo Switch Online sur Switch et Nintendo Switch 2.

Liste des jeux NES qui rejoigne le catalogue Nintendo Switch Online :

Pac-Man

Mendel Palace

The Tower of Druaga

Source : Nintendo Switch Online