Nintendo est décidément extrêmement bavard et généreux dernièrement et l'actualité autour de sa Nintendo Switch 2 ne s'arrête plus. Entre les grosses annonces via ses Nintendo Direct, l'officialisation de Pokemon Vents & Vagues et d'autres surprises avec le Pokemon Presents, sans oublier le grand rendez-vous Indie World et ses nombreuses annonces… on n'en finit plus. Comme si ça ne suffisait pas, Big N vient d'annoncer l'arrivée de trois nouveaux jeux dans les catalogues de titres rétro réservés aux abonnés du Nintendo Switch Online et ses extensions. Trois jeux tirés de la licence phare de la marque : ce bon vieux Mario.

Trois nouveaux jeux classiques dans le Nintendo Switch Online

Pour profiter de ces nouveaux jeux sans frais supplémentaires, il faudra cependant être non seulement sur Nintendo Switch 2 pour deux d'entre eux, mais également être abonné au Nintendo Switch Online, ainsi qu'aux packs d'extension du Virtual Boy et de la Game Boy Advance. Si c'est le cas, vous pourrez prochainement profiter de Mario's Tennis et Mario Clash sur votre accessoire Virtual Boy, ainsi que de l'excellent Mario vs Donkey Kong initialement sorti sur Game Boy Advance. Ces trois jeux seront disponibles le 10 mars prochain à l'occasion du grand jour de Mario, le MAR10.

Pour ces deux premiers jeux à venir dans les packs additionnels du Nintendo Switch Online, il faudra bien entendu avoir le fameux Virtual Boy, cet accessoire vendu séparément qui permet de jouer comme à l'époque. Inutile de présenter Mario's Tennis sorti en 1995 qui reprend tout bonnement la recette de la franchise. Mario Clash, en revanche, est clairement moins connu et profitera certainement de cette nouvelle exposition auprès des abonnés Nintendo Switch Online pour se faire connaître. Il s'agit d'un jeu mêlant action et plateforme dans lequel Mario affronte des Koopas dans des arènes composées de plateformes et de tuyaux. Plus d'une centaine de niveaux sont proposés avec un challenge relevé. Un titre très tourné vers l'arcade.

Enfin, Mario vs Donkey Kong est une nouvelle adaptation du célèbre jeu de puzzle et de plateforme. Mario y affronte celui qui deviendra plus tard un camarade, ce bon vieux singe Donkey. Il faudra alors traverser un bon nombre de tableaux en résolvant des énigmes. Un excellent titre Game Boy Advance qui sera désormais jouable sur Nintendo Switch avec le Nintendo Switch Online.

Source : Nintendo