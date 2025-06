Ceux qui ont grandi avec la GameCube se souviennent forcément de ces parties à quatre, entre amis, où la victoire passait autant par l’adresse que par un bon lancer de carapace. Nintendo ressort une de ses vieilles cartouches les plus fun pour l’ajouter au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Et si vous aimez les matchs nerveux, les règles un peu tordues et l’ambiance maison de Mario, vous risquez de replonger très vite.

Un très bon jeu pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Ainsi, Nintendo continue de miser sur la nostalgie pour enrichir son service d’abonnement. À partir du 3 juillet 2025, Mario Smash Football (connu sous le nom original Super Mario Strikers) rejoint le catalogue GameCube de l’offre Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Une arrivée qui ravira les amateurs de football arcade et de compétitions déjantées entre amis.

Sorti en 2005, Mario Smash Football s’était rapidement imposé comme un jeu multijoueur culte sur GameCube. Avec ses matchs à cinq contre cinq, son rythme effréné et ses mécaniques simples à prendre en main mais difficiles à maîtriser, le titre avait su séduire bien au-delà des habitués des jeux de sport. Sa particularité ? Un mélange de football et de chaos à la sauce Mario, où tous les coups (ou presque) sont permis.

Ici, pas question de suivre les règles classiques du football. Les objets bien connus de l'univers Nintendo, comme les carapaces, les peaux de banane ou les champignons, viennent semer la pagaille sur le terrain. C’est justement ce mélange d’action débridée et de stratégie simple qui fait tout le charme du jeu. Un bel ajout sur le Nintendo Switch Online.

Une arme fatale mémorable

Parmi les mécaniques les plus mémorables du titre figure la "super frappe", une attaque spéciale capable de marquer deux buts d’un seul coup si elle est correctement exécutée. Un élément qui change la donne dans un match et qui encourage à garder son sang-froid au bon moment. Cette dimension stratégique, combinée à la nervosité des affrontements, fait tout le sel du gameplay.

Cette réédition dématérialisée du jeu d’origine ne semble pas chercher à le moderniser. Il ne s’agit ni d’un remake, ni d’un remaster, mais bien d’une version fidèle à celle de 2005, jouable via l’émulation intégrée au service Nintendo Switch Online. Un choix assumé, qui s’inscrit dans la volonté de Nintendo de valoriser son patrimoine vidéoludique à travers une conservation pure des titres cultes. Que du bon !

Source : Nintendo