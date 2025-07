Que vous jouiez sur la première ou la deuxième console hybride de la firme de Kyoto, le Nintendo Switch Online est là pour vous ! Donnant accès aux fonctionnalités en ligne, il est aussi très apprécié pour son catalogue de jeux rétro. Un nouveau vient justement d'arriver et c'est aussi inattendu qu'innovant puisqu'il fait appel à une fonctionnalité qui fait elle-même ses débuts.

Un classique modernisé sur le Nintendo Switch Online

Souvent, le Nintendo Switch Online est présenté comme l'abonnement le plus accessible face à la concurrence. À 19,99 € ou 39,99 € par an selon la formule, l'investissement n'est pas excessif. En même temps, il n'abrite pas un catalogue de jeux récents comme c'est le cas du Xbox Game Pass ou du PS Plus. Ce n'est pas pour autant qu'il ne vaut pas le détour.

En effet, le Nintendo Switch Online dispose d'un catalogue de rétrogaming qui ne cesse de se remplir au fil des années. Dernièrement, il a par exemple accueilli le très apprécié Mario Smash Football ! Hier, c'est un autre jeu avec le plombier mascotte du constructeur qui s'est enfin invité dans le service et il est bien original.

Depuis le 28 juillet 2025, vous pouvez jouer à Mario Paint dans le Nintendo Switch Online. Sorti initialement sur Super Nintendo, c'est un jeu qui vous invite à faire du coloriage, des dessins, des animations et même des mini-jeux. Eh oui ! Big N n'a pas attendu la DS et Art Academy pour proposer des expérience artistique.

Accessible dans la formule de base, Mario Paint est jouable sur les deux Switch. Plus que cela, sur l'une et l'autre console, il fait appel à la fonctionnalité qui faisait déjà sa particularité en 1992 : il se joue à la souris ! Ainsi, vous pouvez recourir au Joy-Con 2 de la Nintendo Switch 2 en les utilisant sur la tranche. Ou alors, sur cette machine comme sur la précédente, vous pouvez utiliser une vraie souris d'ordinateur. Ensuite, à vos pinceaux virtuels !