Lors de la présentation officielle de la Switch 2 en juin dernier, l'une des annonces qui avait suscité beaucoup d'engouement était l'intégration des titres classiques de la GameCube au service d'abonnement Nintendo Switch Online via le programme Nintendo Classics. Depuis, les abonnés lesp lus nostalgiques ont pu profiter de nombreux titres, dont le jeu original Luigi's Mansion et, plus récemment, Fire Emblem: Path of Radiance. Via un récent leak, on a appris que deux autres grands classiques de la GameCube pourraient bientôt se joindre à la fête.

Révélation précoce de grands classiques de la GameCube à venir bientôt sur le Nintendo Switch Online ?

Le site web de Walmart propose une page dédiée à la marque Nintendo, avec des publicités pour des produits dérivés et la possibilité de les ajouter directement à son panier. Dans le but de dynamiser les ventes de Nintendo Switch Online, puisque la célèbre franchise américaine propose des cartes physiques et des codes numériques pour les abonnements. Des fans attentifs ont rapidement repéré une bannière publicitaire inédite (via Reddit). Celle-ci mettait en effet en avant deux jeux GameCube qui ne sont pas encore disponibles sur le service, ni même annoncés officiellement.

Comble de l'excitation, les deux titres en question seraient Metroid Prime 2 : Echoes et Pikmin 2, soit deux énormes classiques de la GameCube qui méritent amplement leur place sur le Nintendo Switch Online. Ceci étant dit, leur présence sur la publicité leakée est également surprenante pour plusieurs raisons. Pikmin 2 est en effet déjà disponible à l'achat sur Switch.

De l'autre côté, le Metroid Prime 2 original a déjà bénéficié d'une remasterisation complète. Par conséquent, l'arrivée de Prime 2 : Echoes (sans Prime 3 : Corruption) via le Nintendo Switch Online ne regrouperait donc pas la trilogie originale complète tant espérée et évoquée depuis des années. Cela permettrait toutefois de surfer sur la vague de la sortie récente de Metroid Prime 4 Beyond. De plus, The Legend of Zelda : Wind Waker a récemment été ajouté au catalogue Switch Online sans que Wind Waker HD n'ait jamais été porté depuis la Wii U. Tout est donc possible, même s'il faudra attendre une confirmation officielle pour savoir si le potentiel leak par inadvertance de Walmart se vérifie ou non.

Source : Reddit