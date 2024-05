Nintendo a son abonnement comme le PS Plus ou le Xbox Game Pass. Néanmoins, les offres sont assez différentes puisque les contenus ne sont pas nécessairement de première fraîcheur chez Big N. Le constructeur japonais fait en effet en sorte de proposer généralement des jeux rétro NES, Super Nes, N64, Mega Drive, Game Boy & Game Boy Advance. Des titres que les abonnés peuvent garder et jouer à n'importe quel moment. Mais il y a également d'autres softs qui sont jouables sans surcoût de façon temporaire sur Nintendo Switch.

Le nouveau jeu à l'essai de mai 2024 du Nintendo Switch Online

En avril 2024, les abonnés Nintendo Switch Online ont pu télécharger le jeu de course futuriste Extreme-G, ainsi qu'Iggy’s Reckin’ Balls. Une production N64 qui mélange la course... et la plateforme pour un cocktail détonnant. Mais comme chaque mois ou presque, il y a également un titre « gratuit » bonus à découvrir dans les plus brefs délais grâce au programme « Jeu à l'essai ». L'opération consiste à mettre en ligne une version gratuite, mais complète, d'une production vidéoludique durant quelques jours. Le mois dernier, les abonnés Nintendo Switch Online ont pu se plonger dans l'univers de l'action-RPG Eiyuden Chronicle Rising.

Pour le Jeu à l'essai Nintendo Switch Online de mai 2024, la firme a sélectionné Star Wars Knights of the Old Republic de BioWare. Le légendaire jeu de rôle de BioWare qui est sorti en 2021 sur la console hybride dans sa version originale. L'un des titres Star Wars les plus cultes à ce jour et qui devrait revenir à l'occasion de KOTOR Remake. Sous réserve que le projet finisse bien par aboutir.

Star Wars Knights of the Republic vous propose d'incarner le sauveur de l'Ordre Jedi, celui qui sera à même de maintenir debout la République, en vous appuyant sur le pouvoir incommensurable de la Force et sur une multitude de compétences. KOTOR est disponible sur le Nintendo Switch Online, mais pas pour longtemps. « Ce jeu à l'essai n'est disponible que du 03/05/2024 au 09/05/2024 pour les abonnés Nintendo Switch Online » indique le site officiel de la firme japonaise. Après cela, les abonnés n'auront pas d'autre choix que d'acquérir Star Wars Knights of the Old Republic pour continuer l'aventure.

D'autres titres inédits en démos

Si vous n'êtes pas en mesure d'acheter de nouveaux jeux, il y a un autre moyen de jouer à l'oeil. Et cette fois, sans avoir besoin d'abonnement au Nintendo Switch Online. Comme sur le PlayStation Store ou le Xbox Store, on peut trouver des démos sur l'eShop et lors d'un Indie World récent, Big N a justement permis aux utilisateurs de mettre la main en avant-première sur deux sorties de 2024. D'un côté il y a Europa, un Zelda-like qui semble avoir appris de son modèle avec une direction artistique qui peut rappeler les films du studio Ghibli. De l'autre, il y a Antonblast. Un jeu d'action et de plateforme au rythme effréné où le joueur avance en détruisant les environnements à l'aide de son Sacré Mateau. Gare à l'overdose de pixel art par contre ici !