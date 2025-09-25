Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel vont avoir de quoi sourire. À partir de ce jour, deux grands classiques de Bandai Namco rejoignent le catalogue Game Boy Advance – Nintendo Classics. Deux jeux très différents, mais qui ont marqué leur époque, et qui trouvent aujourd’hui une seconde jeunesse sur Switch.

Le Nintendo Switch Online permet de profiter de deux pépites

Depuis son lancement, le Nintendo Switch Online s’est imposé comme un incontournable pour les joueurs. L’abonnement donne accès au multijoueur en ligne, à des sauvegardes dans le cloud, mais aussi à une large sélection de jeux rétro. Grâce au Pack additionnel, cette offre s’élargit encore avec des titres issus de la Nintendo 64, de la Mega Drive et de la Game Boy Advance... Cette fois, les abonnés peuvent redécouvrir Mr. Driller 2 (2001), un puzzle-game devenu culte. Le concept est clair : creuser à travers des blocs colorés, trouver de l’air pour survivre et éviter de finir écrasé. Simple en apparence, mais redoutable quand le rythme s’accélère.

Le jeu propose plusieurs modes pour varier les défis : Mission Driller pour avancer étape par étape, un mode Infini pour tester son endurance, et un Time Attack réservé aux plus rapides. On peut même incarner Anna Hottenmeyer, rivale pleine de caractère de Mr. Driller. Et pour les plus nostalgiques, impossible d’oublier l’époque du câble Game Link sur GBA. Bref, une belle "nouveauté" sur le Nintendo Switch Online.

Une aventure poétique en plus

À l’opposé de cette frénésie, Klonoa: Empire of Dreams sur le Nintendo Switch Online, joue la carte de la douceur et de la poésie. Dans ce jeu, le héros se réveille dans un monde étrange où les rêves sont interdits par un empereur insomniaque. Pour retrouver sa liberté, il doit explorer près de quarante niveaux remplis de plateformes, de petites énigmes et même de séquences en hoverboard.

Avec son double saut, ses décors colorés et son ambiance unique, le jeu mélange habilement réflexion et aventure. Beaucoup le considèrent comme l’un des titres les plus marquants de la Game Boy Advance. Le retrouver aujourd’hui sur le Nintendo Switch Online, c’est un vrai plaisir pour les anciens, et une belle découverte pour les nouveaux joueurs.

Avec ces deux ajouts, Nintendo continue d’enrichir son offre rétro. Le Nintendo Switch Online permet déjà de redécouvrir des jeux NES, Super Nintendo, Nintendo 64 ou encore Game Boy. En intégrant régulièrement de nouveaux titres, la firme japonaise entretient le lien entre générations.

Source : Nintendo