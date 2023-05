Face au Xbox Game Pass, Nintendo ne pouvait pas rester les bras croisés. En septembre 2018, la firme japonaise lance le Nintendo Switch Online sur sa console hybride. Le service, qui rend le jeu en ligne payant alors qu'il était gratuit jusqu'ici, propose un large choix de jeux rétro, de la NES à la Super Nintendo en passant par la Game Boy. Une proposition différente de celle du Xbox Game Pass, qui mise avant tout sur la nostalgie des joueurs. Malgré tout, la stratégie de Nintendo semble payer. La firme japonaise continue d'agrémenter régulièrement son catalogue Nintendo Switch Online de nouveaux jeux rétro. En cette fin mai, ce sont trois jeux cultes de la célèbre licence Mario qui arrivent sur le service.

Trois jeux Mario sortis sur GBA arrivent dans le Nintendo Switch Online

Dès aujourd'hui, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel vont pouvoir (re)découvrir trois jeux Mario légendaires. Super Mario Advance 1, 2 et 3 débarquent dans le catalogue du service. Comme leur nom l'indique, il s'agit bien des versions remasterisées sur GBA des jeux sortis à l'origine sur SNES. Précisons qu'elles apportent des améliorations graphiques et sonores non négligeables.

« Tous les jeux de la série Super Mario Advance sont maintenant disponibles sur Nintendo Switch ! Ces classiques Game Boy Advance sont accessibles via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel », annonce avec enthousiasme le géant japonais sur ses réseaux sociaux.

Les fans de Mario comblés grâce au service de Nintendo

Les amoureux de la série Mario abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel ne manquent pas de jeux à se mettre sous la dent. Super Mario Advance 1, 2 et 3 rejoignent des titres comme Super Mario Bros ou Super Mario 64. Une opportunité tant pour les passionnés de la saga que pour ceux qui veulent découvrir son origine. D'autres licences mythiques de Nintendo sont bien représentées dans le catalogue du service. Les jeux Metroid et Zelda, disponibles en nombre, peuvent vous occuper un bon paquet d'heures. Et oui, pas besoin de posséder Zelda Tears of the Kingdom pour prendre du plaisir avec Link. Là où le bat blesse, c'est que les abonnés à la formule classique sont encore laissés sur la touche. Dernièrement, Big N a privilégié celles et ceux qui sont prêts à dépenser plus. L'offre classique n'a pas eu de nouveaux depuis quelques temps maintenant.