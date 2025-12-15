Le mois de décembre est plein de nouveautés pour les abonnés Nintendo Switch. De nouveaux jeux font leur entrée au catalogue. Pour le coup, ce sont de grands classiques qui valent le détour, surtout pour celles et ceux qui se rappellent avec émotion de leurs heures de jeux sur certaines des consoles les plus cultes du constructeur. Profitez-en dès maintenant !

Wario World, le classique de la Game Cube sur Switch

L'éternel rival de Mario a eu droit à de nombreux jeux à son nom. Wario World est un des plus plébiscités, véritable succès commercial à sa sortie sur Game Cube en 2004. À l'époque, ce jeu de plateforme en 3D avait été autant apprécié pour son côté fun et ses combats de boss impressionnant. C'est donc un titre de choix qui débarque pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Que vous jouiez sur la première ou la nouvelle Nintendo Switch, Wario World est accessible depuis le 11 décembre pour tous les abonnés disposant du Pack additionnel. Ce deuxième palier d'abonnement ouvre la porte à tout le catalogue disponible de la Game Cube. Une belle occasion de découvrir de grands classiques du début des années 2000.

Deux jeux cultes arrivent bientôt pour les abonnés Nintendo Switch Online

Ce n'est pas tout ce qui attend les abonnés au Nintendo Switch + Pack Additionnel. En effet, Big N va ajouter deux autres titres le 17 décembre prochain. D'une part, vous pourrez redécouvrir un autre jeu de plateforme 3D iconique, à savoir Rayman 2 The Great Escape. Que vous l'ayez découvert à l'époque sur N64 ou plus tard via son portage sur DS, ce titre phare de la licence d'Ubisoft promet autant de moments de rigolades que de péripéties exaltantes.

Pour finir, le deuxième titre à arriver la semaine prochain sur le Nintendo Switch Online est lui aussi un jeu de plateforme signé Ubisoft. Le bien nommé Tonic Trouble était également paru en 1999 sur Nintendo 64. Aussi coloré et déjanté que le précédent. Vous y incarnez Ed, un extraterrestre qui va devoir réparer le chamboulement qu'il a provoqué par mégarde sur Terre. Une belle découverte qui sera dispo dès le 17 décembre.