Tandis que nous approchons tranquillement des fêtes de fin d’année, période propice à de belles sessions de jeu au coin du feu mais également à l’arrivée potentielle de nouvelles consoles sous le sapin, Nintendo continue de chouchouter ses joueurs autant que faire se peut. En effet, outre la sortie récente de Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch 1 et 2, la firme japonaise n'hésite par exemple pas à mettre à jour ses titres phares, comme Mario Kart World, ou encore à enrichir ses services d’abonnements avec de très belles nouveautés.

Deux nouveaux jeux arrivent dans le Nintendo Switch Online

Et les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel peuvent dès aujourd’hui en témoigner, puisque deux nouveaux titres cultes de la Nintendo 64 viennent tout juste de rejoindre le catalogue des Nintendo Classics. Le premier n’est alors autre qu’un jeu qu’on ne présente plus : Rayman 2: The Great Escape. Issu de la franchise emblématique d’Ubisoft, celui-ci nous permet de nous replonger dans la deuxième grande aventure du héros de Michel Ancel, qui a vu le jour en 1999 sur Nintendo 64, puis en 2000 sur davantage de plateformes.

À défaut de pouvoir profiter d’un nouvel opus dans l’immédiat, Rayman faisant profil bas depuis la sortie de Rayman Legends en 2013, cela représente ainsi une belle opportunité de replonger dans l’un des épisodes préférés des fans sur Nintendo Switch 1 et 2. Ce dernier n’arrive toutefois pas seul, puisqu’un autre jeu développé par Ubisoft Montréal la même année est également de la partie : Tonic Trouble. Et il a beau avoir bénéficié d’un succès beaucoup plus confidentiel, il devrait néanmoins plaire aux fans de Rayman 2.

Et pour cause, mettant en scène Ed, un extraterrestre gaffeur ayant malencontreusement transformé la Terre, Tonic Trouble s’apparente lui aussi à un jeu de plateforme bourré d’humour et de situations inattendues. On y ressent d’ailleurs toute l’inspiration de Rayman, ce qui rend l’ajout de ces deux titres en simultané plutôt logique. Et c’est donc à retrouver dès aujourd’hui dans le catalogue du Nintendo Switch Online + Pack additionnel qui, pour rappel, est proposé au tarif de 39.99€ pour une durée d'un an sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bande-annonce en anglais

Source : Nintendo