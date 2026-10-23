Le Nintendo Switch Online continue de fouiller dans les archives de l’éditeur. Le 27 octobre 2026, trois nouveaux jeux « gratuits » rejoindront l’application Game Boy du service, accessible aux abonnés du Nintendo Switch Online. Et la sélection misera avant tout sur des jeux assez rares et méconnus du grand public, dont l’un des premiers jeux de Shigeru Miyamoto, le papa de Mario.

Quels seront les jeux gratuits du Nintendo Switch Online en octobre 2026 ?

Le constructeur japonais continue ainsi d’enrichir son catalogue avec l’ajout prochain de trois nouveaux jeux. Cette fois, ceux qui ont un abonnement classique ne seront pas laissés sur la touche, puisque les titres Game Boy sont accessibles à l’ensemble des abonnés. A commencer par Avenging Spirit, un fantôme qui valait cher. Développé par C.P. Brain, ce jeu gratuit du Nintendo Switch Online a débarqué sur la console portable en 1992 après ses débuts en arcade. Dans ce jeu de plateforme et de tir, le héros revient sous forme de fantôme, assassiné après avoir tenté de sauver sa petite amie, et peut posséder plus de 20 types d’ennemis différents pour leur emprunter leurs armes et capacités. Un titre aujourd’hui particulièrement recherché par les collectionneurs en raison de sa rareté. A défaut de l’avoir sur leurs étagères, ils pourront le (re)découvrir via le Nintendo Switch Online.

Le Nintendo Switch Online accueillera également une petite curiosité, Mole Mania. Produit par Miyamoto, ce jeu de réflexion nous met dans les pattes d’une taupe partie sauver sa femme et ses sept enfants. Il peut creuser le sol pour circuler entre les niveaux et résoudre des énigmes en jouant sur les passages disponibles. S’il n’a pas rencontré un succès commercial, notamment en raison de la montée de la Pokémania, il a bien été accueilli par la critique. Une œuvre de Miyamoto restée confidentielle, à découvrir la semaine prochaine. Pour finir, le Nintendo Switch Online complètera sa sélection avec Pinball: Revenge of the ‘Gator, développé par HAL Laboratory, à qui l’on doit les derniers jeux Kirby. Sorti en 1989, ce jeu de puzzle est en réalité l’un des premiers jeux de la Game Boy. Voici en résumé les nouveautés du Nintendo Switch Online d’octobre 2026 :

Avenging Spirit

Mole Mania

Pinball: Revenge of the ‘Gator

Pour en profiter, il faudra donc vous rendre directement sur votre Nintendo Switch ou votre Switch 2 à compte du 27 octobre 2026. Il vous suffira de lancer l’application dédiée à la Game Boy. Si vous ne l'avez pas encore installée, voici la marche à suivre :